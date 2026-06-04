【ローソンストア100】6月9日まで野菜飲料＆コーヒー無料券ゲットのチャンス！カップ麺やお酒のまとめ買い値引き企画も。

ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが2026年6月4日から開催中です。

6月2日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・セブン-イレブン

・ミニストップ

・ローソン

・ファミリーマート

・PLUSTA／Bellmart

・デイリーヤマザキ

・ポプラ

ジョージアは2種類から選んで引き換えられる

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

6月3日から9日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。

1つめの対象商品は、伊藤園「栄養強化型 1日分の野菜」（200ml）です。

1本購入すると、「朝活野菜」（200ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア カフェラテ」（500ml）。

1本購入すると、「ジョージア ブラック」「ジョージア マックスコーヒー」（各500ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも6月3日から16日まで。

セット購入でお得に

【スーパーカップ1.5倍まとめ買いで40円引き】

6月3日から16日までの期間、対象のエースコック「スーパーカップ1.5倍」を2個同時に購入すると40円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●スーパーカップ1.5倍 醤油（109g）

●スーパーカップ1.5倍 味噌（129g）

●スーパーカップ1.5倍 豚キムチ（107g）

●スーパーカップ1.5倍 とんこつ（111g）

●スーパーカップ1.5倍 野菜タンメン（107g）

【炭酸飲料まとめ買いで20円引き】

6月3日から16日までの期間、対象のアサヒの炭酸飲料を2本同時に購入すると20円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●三ツ矢サイダー（500ml）

●ウィルキンソンタンサン（500ml）

●ウィルキンソンタンサンレモン（500ml）

●カルピスソーダ（500ml）

●ドデカミンBIG（600ml）

【アルコール飲料まとめ買いで30円引き】

6月3日から16日までの期間、対象のアサヒのアルコール飲料を3本同時に購入すると30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●ゴールド（350ml／500ml）

●ザ・ビタリスト（350ml／500ml）

【NONIOまとめ買いで100円引き】

6月3日から16日までの期間、ライオン「ハミガキ粉NONIO」を2個同時に購入すると100円引きになります。

【除菌ジョイまとめ買いで100円引き】

6月3日から16日までの期間、P＆G「除菌ジョイ詰替特大」各種を2個同時に購入すると100円引きになります。

【アルコール飲料とウィルキンソンまとめ買いで50円引き】

6月3日から30日までの期間、アサヒウヰキンソン「ジン・ウォッカ」とウィルキンソン「トニック・ジンジャエール」を同時に購入すると、1セットにつき50円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●アサヒ ウヰルキンソン・ジン37°（720ml）

●アサヒ ウヰルキンソン・ウォッカ40°（720ml）



●アサヒ ウィルキンソン トニック（500ml）

●アサヒ ウィルキンソン ジンジャーエール（500ml）

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ