山形県鶴岡市では出水期の大雨災害の発生に備え、警察と機動隊が合同で訓練を行い災害に対処する能力の向上を図りました。

【写真を見る】万が一の救助現場で役立つ能力を育成 大雨災害に備え警察と機動隊が対応訓練（山形・鶴岡市）

これは、台風が多くなるこの時期に大雨災害の発生に備えようと毎年行われているもので、鶴岡警察署の署員と機動隊庄内分駐員の合わせておよそ４０人が訓練に臨みました。

「後ろから通して、輪っか通して、、、こうして、ってすればいいんですね。これボートで使うからね」

こちらは船を停留させるときなどに使う「もやい結び」です。結び方が少し複雑ですがほどけにくいため実際の救助現場で役立ちます。

■「1人でも多く助けられるように」万が一の災害に備える



「たすけてー！今行きますよ」

こちらは水中にいる要救助者を、ボートを操縦し助けに行く訓練。風が強いきょうは操舵が難しい環境でしたが、無事に救助が完了しました。

鶴岡警察署地域課 羽黒駐在所 富樫裕樹 巡査長

「最初ちょっと戸惑っていまったが、訓練を通して最後の漕艇訓練では上手に救助できたと、本番でも使えると思った。これまでも災害色々ありましたので、１人でも多く助けられるように今後も訓練を通し頑張っていきたい」

警察では今後も定期的に訓練を行ない、万が一の災害に備えるとしています。