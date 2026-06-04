日経225オプション6月限（4日日中） 8万円コールが出来高最多1103枚
4日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3007枚だった。うちコールの出来高が6634枚と、プットの6373枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の1103枚（変わらず1円）。プットの出来高トップは6万円の754枚（3円高63円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1103 0 1 80000
214 -1 1 79500
51 -1 2 78000
7 -2 2 77500
11 -4 3 77000
67 -6 4 76500
147 -8 5 76000
33 -11 7 75500
550 -17 10 75000
42 -24 11 74500
183 -36 18 74000
44 -49 23 73500
249 -69 35 73000
165 -90 50 72500
350 -126 75 72000
151 -148 103 71500
2 112 71375
14 117 71250
509 -231 139 71000
9 166 70750
148 -243 207 70500
16 239 70250
985 -308 297 70000
1 310 69875
52 -350 320 69750
4 +55 340 69625
141 -360 385 69500
13 425 69375
19 -465 400 69250
20 470 69125
334 -440 535 69000
13 -460 605 68750 1970 +760 1
18 -550 590 68625
136 -550 655 68500 1725 +505 43
19 -560 690 68250 1625 +520 1
336 -585 920 68000 1420 +445 69
76 +220 1020 67750 1300 +480 8
147 -750 1135 67500 1080 +330 57
3 1130 67375 1135 +370 1
122 +220 1270 67250 1135 +405 14
3 1220 67125
58 -655 1475 67000 865 +210 209
66875 880 +130 12
66750 765 +160 27
66625 920 +355 7
11 -1060 1640 66500 700 +160 102
1 1775 66375 770 1
66250 670 +170 15
4 1805 66125 585 1
12 -980 1970 66000 545 +35 210
21 1845 65875 600 +180 5
2 -760 2095 65750 525 +130 4
65625 535 +185 10
1 -1255 2225 65500 440 +90 55
65375 455 8
65250 420 +100 201
65125 435 +70 3
10 -970 2820 65000 355 +66 404
64875 365 +96 5
1 2780 64750 310 +60 10
64625 330 -205 1
64500 310 +73 57
64250 277 +55 14
3 -1055 3630 64000 229 +24 194
63875 325 +15 40
1 -730 4435 63500 188 +16 118
63250 187 +41 6
63125 189 +35 1
63000 155 +13 217
62750 152 +21 8
62500 130 +10 95
62250 122 +5 10
62125 133 +30 1
62000 110 +4 222
61875 125 +28 9
61750 107 +16 10
61500 105 +20 60
61375 105 2
61250 95 +20 218
61000 80 +3 251
60875 91 +11 4
60750 84 +10 16
60500 72 +2 68
60375 76 +6 1
60250 67 +5 20
60125 76 -8 2
60000 63 +3 754
59875 63 -12 1
59750 62 +3 16
59625 70 -14 43
59500 62 +6 29
59250 59 +12 17
59125 59 3
2 9130 59000 51 0 100
58750 55 +11 5
58500 51 +9 16
58375 43 1
58250 45 +7 6
58125 44 -3 10
58000 41 +1 95
57500 40 +8 23
57250 36 +3 2
57000 33 +1 241
56500 35 +8 9
56250 29 0 10
56000 26 0 68
55750 25 -2 15
55500 24 +1 34
55250 23 0 30
55000 20 -1 145
54750 20 1
54500 20 +4 56
54000 16 +1 123
53875 18 3
53500 15 +3 10
53000 13 0 116
52500 12 +2 1
52000 11 +1 56
51875 12 +2 8
51500 9 0 10
51250 12 +1 1
51000 9 +1 57
50750 10 0 1
50250 8 4
50000 7 0 418
49000 6 +1 179
48750 6 2
48500 6 +1 4
48000 4 0 145
47500 5 +1 1
47250 4 0 6
47000 4 +1 8
46500 3 0 2
46000 3 0 4
45000 3 0 3
44000 2 0 11
43500 3 +1 1
43000 2 +1 27
42500 2 7
42000 1 -1 16
41000 1 -1 54
40000 1 0 42
39500 1 0 1
39000 1 0 7
38500 1 5
38000 1 0 3
37000 1 0 19
36750 1 2
36500 1 1
30000 1 155
12500 1 2
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1103 0 1 80000
214 -1 1 79500
51 -1 2 78000
7 -2 2 77500
11 -4 3 77000
67 -6 4 76500
147 -8 5 76000
33 -11 7 75500
550 -17 10 75000
42 -24 11 74500
183 -36 18 74000
44 -49 23 73500
249 -69 35 73000
165 -90 50 72500
350 -126 75 72000
151 -148 103 71500
2 112 71375
14 117 71250
509 -231 139 71000
9 166 70750
148 -243 207 70500
16 239 70250
985 -308 297 70000
1 310 69875
52 -350 320 69750
4 +55 340 69625
141 -360 385 69500
13 425 69375
19 -465 400 69250
20 470 69125
334 -440 535 69000
13 -460 605 68750 1970 +760 1
18 -550 590 68625
136 -550 655 68500 1725 +505 43
19 -560 690 68250 1625 +520 1
336 -585 920 68000 1420 +445 69
76 +220 1020 67750 1300 +480 8
147 -750 1135 67500 1080 +330 57
3 1130 67375 1135 +370 1
122 +220 1270 67250 1135 +405 14
3 1220 67125
58 -655 1475 67000 865 +210 209
66875 880 +130 12
66750 765 +160 27
66625 920 +355 7
11 -1060 1640 66500 700 +160 102
1 1775 66375 770 1
66250 670 +170 15
4 1805 66125 585 1
12 -980 1970 66000 545 +35 210
21 1845 65875 600 +180 5
2 -760 2095 65750 525 +130 4
65625 535 +185 10
1 -1255 2225 65500 440 +90 55
65375 455 8
65250 420 +100 201
65125 435 +70 3
10 -970 2820 65000 355 +66 404
64875 365 +96 5
1 2780 64750 310 +60 10
64625 330 -205 1
64500 310 +73 57
64250 277 +55 14
3 -1055 3630 64000 229 +24 194
63875 325 +15 40
1 -730 4435 63500 188 +16 118
63250 187 +41 6
63125 189 +35 1
63000 155 +13 217
62750 152 +21 8
62500 130 +10 95
62250 122 +5 10
62125 133 +30 1
62000 110 +4 222
61875 125 +28 9
61750 107 +16 10
61500 105 +20 60
61375 105 2
61250 95 +20 218
61000 80 +3 251
60875 91 +11 4
60750 84 +10 16
60500 72 +2 68
60375 76 +6 1
60250 67 +5 20
60125 76 -8 2
60000 63 +3 754
59875 63 -12 1
59750 62 +3 16
59625 70 -14 43
59500 62 +6 29
59250 59 +12 17
59125 59 3
2 9130 59000 51 0 100
58750 55 +11 5
58500 51 +9 16
58375 43 1
58250 45 +7 6
58125 44 -3 10
58000 41 +1 95
57500 40 +8 23
57250 36 +3 2
57000 33 +1 241
56500 35 +8 9
56250 29 0 10
56000 26 0 68
55750 25 -2 15
55500 24 +1 34
55250 23 0 30
55000 20 -1 145
54750 20 1
54500 20 +4 56
54000 16 +1 123
53875 18 3
53500 15 +3 10
53000 13 0 116
52500 12 +2 1
52000 11 +1 56
51875 12 +2 8
51500 9 0 10
51250 12 +1 1
51000 9 +1 57
50750 10 0 1
50250 8 4
50000 7 0 418
49000 6 +1 179
48750 6 2
48500 6 +1 4
48000 4 0 145
47500 5 +1 1
47250 4 0 6
47000 4 +1 8
46500 3 0 2
46000 3 0 4
45000 3 0 3
44000 2 0 11
43500 3 +1 1
43000 2 +1 27
42500 2 7
42000 1 -1 16
41000 1 -1 54
40000 1 0 42
39500 1 0 1
39000 1 0 7
38500 1 5
38000 1 0 3
37000 1 0 19
36750 1 2
36500 1 1
30000 1 155
12500 1 2
株探ニュース