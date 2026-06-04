　4日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3007枚だった。うちコールの出来高が6634枚と、プットの6373枚を上回った。コールの出来高トップは8万円の1103枚（変わらず1円）。プットの出来高トップは6万円の754枚（3円高63円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　1103　　　 0　　　 1　　80000　
　 214　　　-1　　　 1　　79500　
　　51　　　-1　　　 2　　78000　
　　 7　　　-2　　　 2　　77500　
　　11　　　-4　　　 3　　77000　
　　67　　　-6　　　 4　　76500　
　 147　　　-8　　　 5　　76000　
　　33　　 -11　　　 7　　75500　
　 550　　 -17　　　10　　75000　
　　42　　 -24　　　11　　74500　
　 183　　 -36　　　18　　74000　
　　44　　 -49　　　23　　73500　
　 249　　 -69　　　35　　73000　
　 165　　 -90　　　50　　72500　
　 350　　-126　　　75　　72000　
　 151　　-148　　 103　　71500　
　　 2　　　　　　 112　　71375　
　　14　　　　　　 117　　71250　
　 509　　-231　　 139　　71000　
　　 9　　　　　　 166　　70750　
　 148　　-243　　 207　　70500　
　　16　　　　　　 239　　70250　
　 985　　-308　　 297　　70000　
　　 1　　　　　　 310　　69875　
　　52　　-350　　 320　　69750　
　　 4　　 +55　　 340　　69625　
　 141　　-360　　 385　　69500　
　　13　　　　　　 425　　69375　
　　19　　-465　　 400　　69250　
　　20　　　　　　 470　　69125　
　 334　　-440　　 535　　69000　
　　13　　-460　　 605　　68750　　1970 　　+760　　　 1　
　　18　　-550　　 590　　68625　
　 136　　-550　　 655　　68500　　1725 　　+505　　　43　
　　19　　-560　　 690　　68250　　1625 　　+520　　　 1　
　 336　　-585　　 920　　68000　　1420 　　+445　　　69　
　　76　　+220　　1020　　67750　　1300 　　+480　　　 8　
　 147　　-750　　1135　　67500　　1080 　　+330　　　57　
　　 3　　　　　　1130　　67375　　1135 　　+370　　　 1　
　 122　　+220　　1270　　67250　　1135 　　+405　　　14　
　　 3　　　　　　1220　　67125　
　　58　　-655　　1475　　67000　　 865 　　+210　　 209　
　　　　　　　　　　　　　66875　　 880 　　+130　　　12　
　　　　　　　　　　　　　66750　　 765 　　+160　　　27　
　　　　　　　　　　　　　66625　　 920 　　+355　　　 7　
　　11　 -1060　　1640　　66500　　 700 　　+160　　 102　
　　 1　　　　　　1775　　66375　　 770 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66250　　 670 　　+170　　　15　
　　 4　　　　　　1805　　66125　　 585 　　　　　　　 1　
　　12　　-980　　1970　　66000　　 545 　　 +35　　 210　
　　21　　　　　　1845　　65875　　 600 　　+180　　　 5　
　　 2　　-760　　2095　　65750　　 525 　　+130　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　65625　　 535 　　+185　　　10　
　　 1　 -1255　　2225　　65500　　 440 　　 +90　　　55　
　　　　　　　　　　　　　65375　　 455 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　65250　　 420 　　+100　　 201　
　　　　　　　　　　　　　65125　　 435 　　 +70　　　 3　
　　10　　-970　　2820　　65000　　 355 　　 +66　　 404　
　　　　　　　　　　　　　64875　　 365 　　 +96　　　 5　
　　 1　　　　　　2780　　64750　　 310 　　 +60　　　10　
　　　　　　　　　　　　　64625　　 330 　　-205　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64500　　 310 　　 +73　　　57　
　　　　　　　　　　　　　64250　　 277 　　 +55　　　14　
　　 3　 -1055　　3630　　64000　　 229 　　 +24　　 194　
　　　　　　　　　　　　　63875　　 325 　　 +15　　　40　
　　 1　　-730　　4435　　63500　　 188 　　 +16　　 118　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 187 　　 +41　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63125　　 189 　　 +35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 155 　　 +13　　 217　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 152 　　 +21　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 130 　　 +10　　　95　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 122 　　　+5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　62125　　 133 　　 +30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 110 　　　+4　　 222　
　　　　　　　　　　　　　61875　　 125 　　 +28　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　61750　　 107 　　 +16　　　10　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 105 　　 +20　　　60　
　　　　　　　　　　　　　61375　　 105 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　61250　　　95 　　 +20　　 218　
　　　　　　　　　　　　　61000　　　80 　　　+3　　 251　
　　　　　　　　　　　　　60875　　　91 　　 +11　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　60750　　　84 　　 +10　　　16　
　　　　　　　　　　　　　60500　　　72 　　　+2　　　68　
　　　　　　　　　　　　　60375　　　76 　　　+6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60250　　　67 　　　+5　　　20　
　　　　　　　　　　　　　60125　　　76 　　　-8　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60000　　　63 　　　+3　　 754　
　　　　　　　　　　　　　59875　　　63 　　 -12　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59750　　　62 　　　+3　　　16　
　　　　　　　　　　　　　59625　　　70 　　 -14　　　43　
　　　　　　　　　　　　　59500　　　62 　　　+6　　　29　
　　　　　　　　　　　　　59250　　　59 　　 +12　　　17　
　　　　　　　　　　　　　59125　　　59 　　　　　　　 3　
　　 2　　　　　　9130　　59000　　　51 　　　 0　　 100　
　　　　　　　　　　　　　58750　　　55 　　 +11　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　58500　　　51 　　　+9　　　16　
　　　　　　　　　　　　　58375　　　43 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58250　　　45 　　　+7　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58125　　　44 　　　-3　　　10　
　　　　　　　　　　　　　58000　　　41 　　　+1　　　95　
　　　　　　　　　　　　　57500　　　40 　　　+8　　　23　
　　　　　　　　　　　　　57250　　　36 　　　+3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　　33 　　　+1　　 241　
　　　　　　　　　　　　　56500　　　35 　　　+8　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56250　　　29 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　26 　　　 0　　　68　
　　　　　　　　　　　　　55750　　　25 　　　-2　　　15　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　24 　　　+1　　　34　
　　　　　　　　　　　　　55250　　　23 　　　 0　　　30　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　20 　　　-1　　 145　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　20 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　20 　　　+4　　　56　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　16 　　　+1　　 123　
　　　　　　　　　　　　　53875　　　18 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　15 　　　+3　　　10　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　13 　　　 0　　 116　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　12 　　　+2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　11 　　　+1　　　56　
　　　　　　　　　　　　　51875　　　12 　　　+2　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　 9 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51250　　　12 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　 9 　　　+1　　　57　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　10 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　 8 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　 7 　　　 0　　 418　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　 6 　　　+1　　 179　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　 6 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　 6 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　 4 　　　 0　　 145　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　 5 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　 4 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　 4 　　　+1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　 3 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　 3 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　 3 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　 2 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　 3 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　 2 　　　+1　　　27　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　 2 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　 1 　　　-1　　　16　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　 1 　　　-1　　　54　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 1 　　　 0　　　42　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　 1 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 1 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　 1 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 1 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 1 　　　 0　　　19　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　 1 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　 1 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 1 　　　　　　 155　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 1 　　　　　　　 2　

株探ニュース