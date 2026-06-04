日経225オプション7月限（4日日中） 6万円プットが出来高最多169枚
4日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2166枚だった。うちプットの出来高が1418枚と、コールの748枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の169枚（95円高565円）。コールの出来高トップは9万円の95枚（2円安4円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
95 -2 4 90000
10 -9 11 85750
85 -11 14 85000
11 -22 29 82500
23 -46 66 80000
43 -53 96 79000
77 -87 133 78000
29 -79 160 77500
64 -114 172 77000
4 -110 220 76500
27 -131 249 76000
4 -147 293 75500
33 -230 340 75000
36 -195 395 74500
27 -225 450 74000
49 -265 610 73000
7 -280 700 72500
27 -315 810 72000
11 925 71500
9 -400 1015 71000
6 -555 1145 70500
14 -450 1370 70000
3 -545 1475 69500
8 -445 1795 69000
8 -680 1770 68750 3160 8
10 -605 1885 68500
68250 2720 1
7 -800 2105 68000
2 +200 2320 67500
3 -610 2750 67000 2265 +400 9
66500 2075 21
3 -830 3150 66000 1865 +405 31
10 3960 65000 1510 +270 41
64625 1505 5
64500 1415 +350 5
64250 1285 5
64125 1270 4
2 4600 64000 1285 +280 59
63750 1220 3
63625 1145 10
63500 1165 +260 6
1 5410 63000 1060 +250 12
62500 985 +230 8
62000 835 +165 72
61500 750 3
61000 715 +155 117
60750 650 2
60000 565 +95 169
59500 515 +115 1
59250 490 +105 7
59000 475 +95 39
58750 460 +50 2
58500 440 +95 8
58250 435 +110 2
58000 415 +95 9
57750 405 2
57500 365 +65 6
57250 335 +45 2
57000 335 +70 19
56750 325 8
56500 291 13
56250 300 6
56000 288 +55 11
55750 295 +8 2
55625 286 1
55500 266 -14 1
55375 275 1
55250 270 -5 2
55125 265 1
55000 237 +35 40
54125 214 1
54000 213 +38 72
53875 207 +37 10
53750 203 1
53625 200 1
53500 196 +31 2
53375 193 -7 1
53250 190 1
53000 191 +44 11
52875 180 1
52750 177 1
52500 171 +31 1
52250 177 1
52000 163 +28 3
51750 158 2
51500 153 9
51250 155 2
51000 135 +19 6
50750 146 1
50500 141 +32 2
50250 120 +8 3
50000 121 +19 55
49250 110 10
49000 120 3
48500 100 +16 2
48000 97 +15 20
47500 89 3
47250 83 +7 1
47000 88 1
46000 76 +10 13
45500 75 1
45000 64 +8 8
44250 60 +4 2
44000 66 5
43500 55 25
43000 54 151
42000 55 13
40000 45 +13 13
39500 40 +11 4
39000 38 +11 15
38500 39 +13 2
37000 29 25
36250 30 1
36000 24 +5 4
35500 28 1
35000 21 +3 16
34000 20 63
33000 16 11
30000 9 +1 34
25000 6 +3 4
24000 4 +1 3
20000 3 +2 3
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
95 -2 4 90000
10 -9 11 85750
85 -11 14 85000
11 -22 29 82500
23 -46 66 80000
43 -53 96 79000
77 -87 133 78000
29 -79 160 77500
64 -114 172 77000
4 -110 220 76500
27 -131 249 76000
4 -147 293 75500
33 -230 340 75000
36 -195 395 74500
27 -225 450 74000
49 -265 610 73000
7 -280 700 72500
27 -315 810 72000
11 925 71500
9 -400 1015 71000
6 -555 1145 70500
14 -450 1370 70000
3 -545 1475 69500
8 -445 1795 69000
8 -680 1770 68750 3160 8
10 -605 1885 68500
68250 2720 1
7 -800 2105 68000
2 +200 2320 67500
3 -610 2750 67000 2265 +400 9
66500 2075 21
3 -830 3150 66000 1865 +405 31
10 3960 65000 1510 +270 41
64625 1505 5
64500 1415 +350 5
64250 1285 5
64125 1270 4
2 4600 64000 1285 +280 59
63750 1220 3
63625 1145 10
63500 1165 +260 6
1 5410 63000 1060 +250 12
62500 985 +230 8
62000 835 +165 72
61500 750 3
61000 715 +155 117
60750 650 2
60000 565 +95 169
59500 515 +115 1
59250 490 +105 7
59000 475 +95 39
58750 460 +50 2
58500 440 +95 8
58250 435 +110 2
58000 415 +95 9
57750 405 2
57500 365 +65 6
57250 335 +45 2
57000 335 +70 19
56750 325 8
56500 291 13
56250 300 6
56000 288 +55 11
55750 295 +8 2
55625 286 1
55500 266 -14 1
55375 275 1
55250 270 -5 2
55125 265 1
55000 237 +35 40
54125 214 1
54000 213 +38 72
53875 207 +37 10
53750 203 1
53625 200 1
53500 196 +31 2
53375 193 -7 1
53250 190 1
53000 191 +44 11
52875 180 1
52750 177 1
52500 171 +31 1
52250 177 1
52000 163 +28 3
51750 158 2
51500 153 9
51250 155 2
51000 135 +19 6
50750 146 1
50500 141 +32 2
50250 120 +8 3
50000 121 +19 55
49250 110 10
49000 120 3
48500 100 +16 2
48000 97 +15 20
47500 89 3
47250 83 +7 1
47000 88 1
46000 76 +10 13
45500 75 1
45000 64 +8 8
44250 60 +4 2
44000 66 5
43500 55 25
43000 54 151
42000 55 13
40000 45 +13 13
39500 40 +11 4
39000 38 +11 15
38500 39 +13 2
37000 29 25
36250 30 1
36000 24 +5 4
35500 28 1
35000 21 +3 16
34000 20 63
33000 16 11
30000 9 +1 34
25000 6 +3 4
24000 4 +1 3
20000 3 +2 3
株探ニュース