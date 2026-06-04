　4日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2166枚だった。うちプットの出来高が1418枚と、コールの748枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の169枚（95円高565円）。コールの出来高トップは9万円の95枚（2円安4円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　95　　　-2　　　 4　　90000　
　　10　　　-9　　　11　　85750　
　　85　　 -11　　　14　　85000　
　　11　　 -22　　　29　　82500　
　　23　　 -46　　　66　　80000　
　　43　　 -53　　　96　　79000　
　　77　　 -87　　 133　　78000　
　　29　　 -79　　 160　　77500　
　　64　　-114　　 172　　77000　
　　 4　　-110　　 220　　76500　
　　27　　-131　　 249　　76000　
　　 4　　-147　　 293　　75500　
　　33　　-230　　 340　　75000　
　　36　　-195　　 395　　74500　
　　27　　-225　　 450　　74000　
　　49　　-265　　 610　　73000　
　　 7　　-280　　 700　　72500　
　　27　　-315　　 810　　72000　
　　11　　　　　　 925　　71500　
　　 9　　-400　　1015　　71000　
　　 6　　-555　　1145　　70500　
　　14　　-450　　1370　　70000　
　　 3　　-545　　1475　　69500　
　　 8　　-445　　1795　　69000　
　　 8　　-680　　1770　　68750　　3160 　　　　　　　 8　
　　10　　-605　　1885　　68500　
　　　　　　　　　　　　　68250　　2720 　　　　　　　 1　
　　 7　　-800　　2105　　68000　
　　 2　　+200　　2320　　67500　
　　 3　　-610　　2750　　67000　　2265 　　+400　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　66500　　2075 　　　　　　　21　
　　 3　　-830　　3150　　66000　　1865 　　+405　　　31　
　　10　　　　　　3960　　65000　　1510 　　+270　　　41　
　　　　　　　　　　　　　64625　　1505 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　64500　　1415 　　+350　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　64250　　1285 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　64125　　1270 　　　　　　　 4　
　　 2　　　　　　4600　　64000　　1285 　　+280　　　59　
　　　　　　　　　　　　　63750　　1220 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　63625　　1145 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　63500　　1165 　　+260　　　 6　
　　 1　　　　　　5410　　63000　　1060 　　+250　　　12　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 985 　　+230　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 835 　　+165　　　72　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 750 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 715 　　+155　　 117　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 650 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 565 　　 +95　　 169　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 515 　　+115　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59250　　 490 　　+105　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 475 　　 +95　　　39　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 460 　　 +50　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 440 　　 +95　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 435 　　+110　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 415 　　 +95　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 405 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 365 　　 +65　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 335 　　 +45　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 335 　　 +70　　　19　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 325 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 291 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 300 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 288 　　 +55　　　11　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 295 　　　+8　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 286 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 266 　　 -14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 275 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 270 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 265 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 237 　　 +35　　　40　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 214 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 213 　　 +38　　　72　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 207 　　 +37　　　10　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 203 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 200 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 196 　　 +31　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53375　　 193 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 190 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 191 　　 +44　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 180 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 177 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 171 　　 +31　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 177 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 163 　　 +28　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 158 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 153 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 155 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 135 　　 +19　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 146 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 141 　　 +32　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 120 　　　+8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 121 　　 +19　　　55　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 110 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 120 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 100 　　 +16　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　97 　　 +15　　　20　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　89 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　83 　　　+7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　88 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　76 　　 +10　　　13　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　75 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　64 　　　+8　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　60 　　　+4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　66 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　55 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　54 　　　　　　 151　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　55 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　45 　　 +13　　　13　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　40 　　 +11　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　38 　　 +11　　　15　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　39 　　 +13　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　29 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　30 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　24 　　　+5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　28 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　21 　　　+3　　　16　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　20 　　　　　　　63　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　16 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 9 　　　+1　　　34　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 6 　　　+3　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 4 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 3 　　　+2　　　 3　

株探ニュース