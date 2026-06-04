日経225オプション8月限（4日日中） 4万3000円プットが出来高最多50枚
4日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が106枚と、コールの11枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の50枚（150円）。コールの出来高トップは8万円の5枚（135円安350円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 -19 40 90000
1 -44 125 85000
5 -135 350 80000
1 -180 570 77500
69000 4150 +130 6
63000 1805 5
60000 1145 5
59500 1120 +205 2
55000 610 +90 3
54000 500 2
51750 385 7
47000 230 +35 1
43000 150 50
40000 101 1
39000 100 +12 2
28000 25 +3 20
20000 8 2
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 -19 40 90000
1 -44 125 85000
5 -135 350 80000
1 -180 570 77500
69000 4150 +130 6
63000 1805 5
60000 1145 5
59500 1120 +205 2
55000 610 +90 3
54000 500 2
51750 385 7
47000 230 +35 1
43000 150 50
40000 101 1
39000 100 +12 2
28000 25 +3 20
20000 8 2
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