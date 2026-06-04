　4日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は117枚だった。うちプットの出来高が106枚と、コールの11枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の50枚（150円）。コールの出来高トップは8万円の5枚（135円安350円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　 -19　　　40　　90000　
　　 1　　 -44　　 125　　85000　
　　 5　　-135　　 350　　80000　
　　 1　　-180　　 570　　77500　
　　　　　　　　　　　　　69000　　4150 　　+130　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1805 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1145 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　59500　　1120 　　+205　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 610 　　 +90　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 500 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 385 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 230 　　 +35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 150 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 101 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 100 　　 +12　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　25 　　　+3　　　20　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　　　　　 2　

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