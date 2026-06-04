遺体は容疑者の男と判明。真相の解明は…。

【写真を見る】【たつの市母娘殺害】揖保川の支流で発見された遺体は公開手配されていた大山容疑者 “ほぼ空腹状態”で死亡したのは5月20日ごろか 警察は容疑者死亡のまま書類送検する方針

5月、兵庫県たつの市の住宅で、田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が殺害された事件。

かつて田中さん親子の隣に住み、公開手配されていた大山賢二容疑者（42）は、3日午前10時半ごろ市内を流れる「揖保川」の支流で、遺体で発見されました。

（MBS福岡葵記者）「発見された遺体は黒地に白いラインの入ったズボンをはいていたということです。死亡したあと川に流された可能性もあるというです」

大山容疑者が最後に目撃されたのは5月20日。このときも、黒地に白いラインの入ったズボンをはいていました。

（大山容疑者の遺体を見た人）「もうびっくりしただけですよ。（Q服は着ていた?）はい、着ていました。引っかかっていたんですよ。流れずに、ここ浅いからね」

大山容疑者は、どこで、何をしていたのか。防犯カメラの映像などから足取りが少しずつ分かってきています。

田中さん親子が死亡したのは、5月13日ごろとみられていますが、その翌日の14日には、最寄りのJR播磨新宮駅近くの防犯カメラに、大山容疑者とみられる人物が映っていました。

16日には、現場から東に約30km離れた高砂市で、路上で寝ていた大山容疑者が警察官から職務質問を受けていたことも分かっていて、「人を殺した」と話したと言います。

その後、警察署で話を聞かれたものの、大山容疑者は具体的な日時や場所、殺害相手について、明らかにしなかったといいます。

警察は、以前住んでいたたつの市の現場近くまで車で送り届けました。このとき、大山容疑者の所持金はわずか550円。

そして翌日、17日には。

（大山容疑者とみられる人物を目撃）「ちょっと小刻みに体が動いている。体の動きからすると寒さによる震えみたいな感じ」

大山容疑者とみられる人物がこの男性の自宅の玄関先に座り込んでいたというのです。

この2日後の5月19日、警察は田中さん親子の遺体を発見。ようやく、事件が発覚しました。

翌日、20日の夕方には、事件現場から約2kmの場所にある揖保川の橋の下で、大山容疑者の姿が捉えられています。

橋のすぐ近くに設置された防犯カメラにも大山容疑者とみられる人物が映っていました。足取りはこの日を最後に途絶えます。

3日、最後に目撃された橋から約10km下流の地点で、遺体で見つかった大山容疑者。

司法解剖の結果、死亡したのは5月20日ごろとみられ、ほぼ空腹状態だったということです。死因は分かっていません。

警察は田中さん親子を殺害した疑いで、容疑者死亡のまま書類送検する方針です。