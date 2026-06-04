女優でタレントのMEGUMI（44）が、3日放送の「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。自身がプロデュースするNetflixの恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」について語る場面があった。

女優、タレント業だけでなく、プロデューサーとしても活躍しているMEGUMI。「ラヴ上等」は「ヤンキー」×「恋愛リアリティー」の異色な組み合わせが大反響を呼んだ。

MEGUMIは構想のきっかけが、お笑いコンビ「千鳥」の大悟だったとし、「千鳥の大悟さんとの番組があって、大悟さんも私も岡山出身で。私は昔ヤンキーだったので、ヤンキーに囲まれて生きていて、大悟さんにお目にかかった時に、昔の彼氏とか地元の友人を思い出したんですね。というのも、ヤンキーって独特のレディーファースト感があったり、シャイだけど温かいのがめちゃくちゃ男臭いんですよ」と説明。

「こういう人の恋愛ってどんな感じなんだろう。ヤンキーの恋リアって面白いかもと思って、Netflixさんに企画をいくつか送った中の1つですね」と明かしていた。