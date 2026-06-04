ＢＳテレ東で野球をみて豪華賞品を当てよう！「JCBギフトカード」「国産うなぎ蒲焼」「厚切り上牛タン」などが当たるデータ放送キャンペーンを実施！

ＢＳテレ東では、6月11日（木）～13日（土）に「プロ野球 日本生命セ・パ交流戦」を3試合放送いたします。それを記念して、同週の6月8日（月）～6月14日（日）にて『ＢＳテレ東でプロ野球&人気番組を見よう！データ放送キャンペーン』と題したキャンペーンを実施いたします。期間中、対象番組を1時間視聴するごとに応募券を1枚獲得できます。獲得した応募券を使ってご応募いただくと、グルメやギフトカードなど豪華賞品が抽選で当たります。

賞品

応募券1枚（累計視聴時間1時間）で1回応募可能…濃い搾りレモンサワー ノンアルコール 10名様

※この製品は20歳以上の方の飲用を想定・推奨しています。お酒ではありません。

※本賞品は20歳以上の方のみ応募可能です。

応募券2枚（累計視聴時間2時間）で1回応募可能…厚切り上牛タン 10名様

応募券4枚（累計視聴時間4時間）で1回応募可能…国産うなぎ蒲焼 10名様

応募券8枚（累計視聴時間8時間）で1回応募可能…JCBギフトカード10万円分 3名様

対象番組

6月8日（月）夜 7時00分～9時00分 ローカル路線バス乗り継ぎの旅 第２１弾

6月8日（月）夜9時00分～10時00分 ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＷＳ ＮＥＸＴ

6月9日（火）夜7時00分～9時00分 洋上の激闘！巨大マグロ戦争２０２５

6月9日（火）夜9時00分～10時00分 ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＷＳ ＮＥＸＴ

6月10日（水）夜7時00分～9時00分 日本歌手協会歌謡祭プレミアム

6月10日（水）夜9時00分～10時00分 ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＷＳ ＮＥＸＴ

6月11日（木）夜6時00分～8時55分 プロ野球 日本生命セ・パ交流戦 楽天×巨人 ※BS172chでの延長を除く

6月11日（木）夜9時00分～10時00分 ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＷＳ ＮＥＸＴ

6月12日（金）夜6時00分～8時54分 プロ野球 日本生命セ・パ交流戦 オリックス×阪神 ※BS172chでの延長を除く

6月12日（金）夜9時00分～9時54分 ＢＳ演歌の花道

6月12日（金）夜9時54分～10時54分 ＮＩＫＫＥＩ ＮＥＷＳ ＮＥＸＴ

6月13日（土）夜6時00分～8時54分 プロ野球 日本生命セ・パ交流戦 西武×巨人 ※BS172chでの延長を除く

6月13日（土）夜9時00分～9時55分 ワタシが日本に住む理由

6月14日（日）夜7時00分～9時00分 今野敏サスペンス 機捜２３５Ⅱ

6月14日（日）夜9時00分～9時55分 となりのスゴイ家

キャンペーン概要

応募期間 ：6月8日（月） 夜7時00分～6月15日（月）深夜11時59分

キャンペーンHP：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/datapresent2026june/

応募に関する詳細はキャンペーンHPをご覧ください。

皆様のご参加をお待ちしております！