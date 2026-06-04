猫が『天気・気圧の変化』によって受ける影響

1.眠る時間が増えて「だるそう」になる

雨の日になると、猫がいつも以上に寝てばかりいることがあります。これは単なる気分の問題ではなく、気圧の低下によって体がだるく感じている可能性があるのです。

人でも「雨の日は眠い」「低気圧で頭が重い」と感じることがありますよね。猫にも似たような変化が起こると考えられています。とくにシニア猫や持病のある猫は、気圧の変化に影響を受けやすい傾向があります。

普段ならおもちゃに反応する子が、ゴロゴロしたまま動かなかったり、ごはんを食べる勢いが少し落ちたりすることも。

もちろん一時的な変化なら心配しすぎる必要はありませんが、食欲低下やぐったり感が長く続く場合は、体調不良のサインかもしれません。

「今日はやけに静かだな」と感じたら、天気を確認してみると納得することも多いでしょう。

2.落ち着きがなくなり「そわそわ」する

低気圧や強風の前後になると、急に部屋をウロウロしたり、窓の外を気にしたりする猫もいます。これは環境の変化を敏感に察知して、不安を感じているためと考えられています。

猫はもともと警戒心の強い動物です。遠くの雷の音や空気の変化、人にはわからない振動にも反応するといわれています。そのため、台風前や荒天時には「なんだか落ち着かない」と感じてしまうのでしょう。

たとえば、急に飼い主さんのあとをついて回ったり、反対に押し入れやベッド下へ隠れたりするケースもあります。普段はしない夜鳴きが増えることもあるようです。

これは「わがまま」ではなく、不安を紛らわせようとしている行動です。無理に構いすぎるより、「大丈夫だよ」と穏やかに声をかけながら、安心できる環境を整えてあげることが大切になります。

3.古傷や関節の違和感が出やすくなる

気圧の変化により、関節や筋肉に負担を感じやすくなることがあります。これは人の古傷が雨の日に痛むのと少し似ています。

高齢猫や、過去にケガをした経験のある猫では、動きが鈍くなったり、高い場所へジャンプしたがらなくなったりする場合があります。

「最近キャットタワーに登らないな」と思ったら、実は気圧の影響で体がつらいのかもしれません。

また、関節に違和感がある猫は、触られるのを嫌がったり、寝る時間がさらに増えたりすることもあります。猫は痛みを隠すのが得意なので、小さな変化に気づくことが重要です。

一時的な変化なら様子見でも構いませんが、歩き方がおかしい、段差を嫌がるなどの症状が続く場合は、早めに動物病院へ相談したほうがよいでしょう。

猫が快適に過ごせる「天気対策」とは

気圧や天気そのものを変えることはできませんが、猫が少しでも快適に過ごせる環境を整えることは可能です。

まず意識したいのが、室温と湿度です。雨の日は湿気がこもりやすいため、除湿機やエアコンを使って空気を快適に保つと、猫も過ごしやすくなります。逆に寒暖差が大きい日は、毛布やベッドを増やして体を冷やさない工夫も効果的です。

また、不安そうにしている日は、無理に遊ばせたり抱っこしたりせず、猫が安心できる「いつもの場所」で静かに過ごせるよう配慮しましょう。暗くて狭い場所を好む子なら、隠れられるスペースを作ってあげるのもおすすめです。

さらに、日頃から食欲や行動の変化をチェックする習慣を持つと、「今日は天気のせいかな？」「これは病院へ行くべき変化かな？」と判断しやすくなります。小さな違和感を見逃さないことが、猫の健康管理につながっていくのです。

まとめ

猫は想像以上に、天気や気圧の変化の影響を受けていることがあります。眠そうにする、落ち着かなくなる、動きが鈍くなるといった変化には、体や心の不調が隠れていることもあります。

もちろん、すべてが病気というわけではありません。人が「今日はなんとなくだるいな」と感じるように、猫にも「天気疲れ」のような状態があるのです。だからこそ、「いつもと少し違うかも？」という飼い主さんの気づきが大切になります。

雨の日や台風前は、愛猫の様子を少し丁寧に観察してみてください。快適な温度や安心できる空間を用意してあげるだけでも、猫はずいぶん過ごしやすくなります。毎日の小さな気配りが、愛猫の健やかな暮らしにつながっていくでしょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)