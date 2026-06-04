神戸市西区の岩岡町、神出町、平野町、櫨谷町を中心に栽培されるスイートコーンの出荷が6月初旬から本格化している。「JA兵庫六甲」（神戸市北区）の「こうべ旬菜スイートコーン部会」は、収穫したその日のうちに消費者へ届ける「朝どり」にこだわり、今年は直売を昨年の4倍量に強化。神戸を代表する特産品として定着するよう、メンバーが一丸となって取り組んでいる。

神戸市西区産のスイートコーン

スイートコーンは昼間に光合成で蓄えた糖分や栄養分が夜間、実に集まるため、早朝に収穫したものが最も甘いとされる。同部会では鮮度と甘さを最大限に生かそうと、深夜から日の出までの時間帯に収穫作業を実施。都市近郊の産地という強みを生かし、とれたての味を消費者へ届けるべく努力を重ねている。

近年、農業資材や燃料費などの高騰が続く中、持続可能な農業経営を目指して産地づくりに取り組んでおり、今年はとりわけ直売に力を入れる。さらに例年より早い6月初旬から販売を開始、おいしいスイートコーンを長期間楽しめるよう計画した。

スイートコーンを栽培する畑（神戸市西区）

昨年、JA兵庫六甲の直売所で販売したスイートコーンは約8000本だったが、今年は約3万5000本の販売を目標に掲げる。生産者らは日々の栽培管理に力を注ぎながら、品質向上と生産拡大に挑戦し続けている。今年の収穫・出荷のピークは6月20日ごろの見込み。ナフサ不足を受け、昨年まで使っていたカラフルなナイロン袋を使い切った後、印刷のない透明な袋に紙の商品タグを入れて販売する。

販売期間は6月初旬から7月初旬ごろまで。農協市場館「六甲のめぐみ」（神戸市西区押部谷町）、農協市場館「マルシェ六甲」（同区櫨谷町）、JA直売所、JAピカリショップで取り扱う。「六甲のめぐみ」での販売は贈答用のみ。

とれたてのスイートコーンがずらりと並ぶ（昨年の直売所の様子）

また6日（土）には、シーズン到来を記念した「スイートコーン解禁イベント」も開催する。午前9時から正午まで「六甲のめぐみ」と「マルシェ六甲」の2会場で実施。商品が売り切れた場合は、時間前に販売を終了する。こうべ旬菜スイートコーン部会の生産者が対面販売を行うほか、試食も予定している。

こうべ旬菜スイートコーン部会は、神戸市内で環境に配慮した栽培に取り組む「こうべ旬菜」生産者組織の1つ。現在12人の生産者で構成されており、こうべ再生リンを含む肥料「こうべハーベスト」を活用するなど、地域循環型農業を推進している。

「こうべ旬菜」は、人と環境に配慮した方法で神戸市内産の野菜を生産する取り組みの総称。一方、「BE KOBE農産物」は神戸市が推進する資源循環・環境保全型農業によって生産された農産物のブランドで、同部会の朝どりスイートコーンは、その第1号として届け出された農産物の1つでもある。

水分と甘さが凝縮されていて、生でもおいしい

JA兵庫六甲神戸西営農総合センターの金廣奈美香さんは「とれたばかりのスイートコーンのおいしさ、甘さを多くの人に知ってほしい。スイートコーンが6月の神戸を代表する味覚になれば」と話した。問い合わせは神戸西営農総合センター、電話078-961-1277。