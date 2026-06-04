人気キャラクターの「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」のコラボレーション限定グッズが、6月6日（土）から全国のドン・キホーテ系列50店舗限定で発売される。

「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」の限定コラボ商品が登場

今回は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをデザインしたぬいぐるみやコスメが登場。ドン・キホーテのオリジナルキャラクター「ドンペン」とのコラボレーションにより、赤いナイトキャップのドンペン帽やヒョウ柄パジャマを身につけたデザインに仕上がっている。

ラインアップは「ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ」（全3種・各1万9800円）や「ちいかわ 豹柄パジャマなマスコット」（全8種・各1980円）のほか、「ネイルオイル」（全4種・各880円）、「ヘアターバン」（全8種・各1650円）、「Lilytone 9色アイシャドウパレット」（全4種・各1078円）、「クレンジングバーム」（1650円）、「30枚入りシートマスク」（1980円）などがお目見えする。

「ちいかわ」とドン・キホーテの公式キャラクター「ドンペン」の限定コラボ商品が登場

各店舗とも午前10時からの販売開始予定で、なくなり次第終了となる。取り扱い店舗一覧はドン・キホーテの公式サイトで確認できる。