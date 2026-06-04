公開中の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』、過激アクションシーン2本が解禁 入場者プレゼント第2弾も発表
俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、“アドレナリン全開”超過激アクションシーンを収めた2本の本編映像が同時に解禁となった。また、入場者プレゼント第2弾も発表された。
【動画】水上恒司VS福士蒼汰、“壮絶バトルシーン
1つ目の映像は、腕っぷしが強く血の気が多いルーキー刑事・相葉四郎（水上恒司）と最狂の犯罪集団のボス・村田蓮司（福士蒼汰）が、身近なコンビニという狭い空間で「超至近距離アクション」を展開する内容。ガラスが割れ、商品棚がなぎ倒され、店内を跡形もなく崩壊させるほど激しくフィジカルでぶつかり合う壮絶な死闘が繰り広げられている。
相葉が村田の頭を押さえつけ、レジカウンターへ打ち付けたかと思えば、負けじと村田も相葉を一蹴りで跳ね飛ばし、さらには重たいキャッシュレジスターを勢いよく振りかぶり、容赦なく相葉へ投げつける、パワー×パワーの重量級バトルは圧巻だ。
一方、主人公・相葉四郎のバディであるチェ・シウ（ユンホ）と、村田の右腕となるキム・フン（オム・ギジュン）の豪華なホテルのロビーで激しい乱闘を捉えたシーンも。キム・フンが容赦なくその場にあったパーテーションポールを振り回し、チェ・シウを追い詰める巨大な鉄塊として襲いかかる。積み上げられたキャリーケースに突き飛ばされたチェ・シウもやられてばかりではなく、華麗な一蹴りをキム・フンにお見舞いする。
2本目の映像は、“最狂ヴィラン”村田とキム・フンVS”新宿最大のホストクラブ総帥・海斗（上田竜也）”の死闘の内容。目の前の獲物を狙うような鋭い眼差しを向ける海斗が、一発目から右ストレートを叩き込み、対する村田も殺気に満ちた目つきで即座に反撃。互いに一切の隙を与えない、スピード感あふれる激闘シーンとなっている。
同作は、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東方神起・ユンホ）が、強烈な悪人集団に立ち向かう物語。ヴィラン役として、国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
また、入場者プレゼント第2弾として、5日から「映画フィルム風しおり」が上映劇場にて数量限定で配布されることも発表。“相性最悪バディ”の相葉四郎（水上恒司）チェ・シウ（ユンホ）、そして“最強ヴィラン”の村田蓮司（福士蒼汰）キム・フン（オム・ギジュン）のワンシーンを切り取ったデザインとなっている。なくなり次第終了。
【動画】水上恒司VS福士蒼汰、“壮絶バトルシーン
1つ目の映像は、腕っぷしが強く血の気が多いルーキー刑事・相葉四郎（水上恒司）と最狂の犯罪集団のボス・村田蓮司（福士蒼汰）が、身近なコンビニという狭い空間で「超至近距離アクション」を展開する内容。ガラスが割れ、商品棚がなぎ倒され、店内を跡形もなく崩壊させるほど激しくフィジカルでぶつかり合う壮絶な死闘が繰り広げられている。
一方、主人公・相葉四郎のバディであるチェ・シウ（ユンホ）と、村田の右腕となるキム・フン（オム・ギジュン）の豪華なホテルのロビーで激しい乱闘を捉えたシーンも。キム・フンが容赦なくその場にあったパーテーションポールを振り回し、チェ・シウを追い詰める巨大な鉄塊として襲いかかる。積み上げられたキャリーケースに突き飛ばされたチェ・シウもやられてばかりではなく、華麗な一蹴りをキム・フンにお見舞いする。
2本目の映像は、“最狂ヴィラン”村田とキム・フンVS”新宿最大のホストクラブ総帥・海斗（上田竜也）”の死闘の内容。目の前の獲物を狙うような鋭い眼差しを向ける海斗が、一発目から右ストレートを叩き込み、対する村田も殺気に満ちた目つきで即座に反撃。互いに一切の隙を与えない、スピード感あふれる激闘シーンとなっている。
同作は、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東方神起・ユンホ）が、強烈な悪人集団に立ち向かう物語。ヴィラン役として、国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』『全裸監督』の内田英治氏が監督を務めた。
また、入場者プレゼント第2弾として、5日から「映画フィルム風しおり」が上映劇場にて数量限定で配布されることも発表。“相性最悪バディ”の相葉四郎（水上恒司）チェ・シウ（ユンホ）、そして“最強ヴィラン”の村田蓮司（福士蒼汰）キム・フン（オム・ギジュン）のワンシーンを切り取ったデザインとなっている。なくなり次第終了。