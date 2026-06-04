愛知県一宮市で人気のカフェに、いま注目のどんぶりメニューがあります。インパクト抜群なのは、カニを丸ごと1匹のせた一杯。殻ごと食べられる珍しいカニを使った話題のメニューに迫りました。

■話題のカニ丸ごとどんぶりメニュー





愛知県一宮市にある「Neji」は、コーヒーにドーナツが付いてくる「モーニング」（ドリンク代550円）が人気のカフェです。ドーナツはシュガー、シナモン、きなこから選べます。

そんな人気カフェで、珍しいどんぶりメニューのランチがスタートしました。卵とじの上にサクサクのカツをのせた「とじないカツ丼」（1430円）や、トロトロの卵とじに甘辛い唐揚げをのせた「ふわたまからあげ丼」（1320円）など、6種類のメニューが楽しめます。

なかでも話題を集めているのが、「スパイシーたまごとじ丼（かに）」（1760円）です。



客：

「丸ごと1匹のっていて、存在感があります」



カニを丸ごと1匹のせた、インパクト抜群のスパイシーな卵とじ丼です。

客：

「やわらかくて食べやすいです。丸ごと食べられるのは驚きです」

別の客：

「カニのうま味が強くておいしいです」

■ソフトシェルクラブを使った特別メニュー





担当者：

「脱皮したばかりのカニは殻がやわらかく、箸で丸ごと召し上がっていただけます」

使われているのは、脱皮したばかりの「ソフトシェルクラブ」。カニを丸ごと素揚げし、カニやエビのうま味が溶け込んだスパイシーなカレールーを卵でとじてご飯にのせ、その上にカニを豪快に盛り付けます。

このメニューは、カニを炒めたカレー風味のタイ料理「プーパッポンカレー」から着想を得たといいます。



担当者：

「殻からミソの部分まで、カニのうま味を余すことなく味わっていただけます。いずれは一宮のソウルフードになればうれしいです」

ほかにも、エビを2匹のせた「スパイシーたまごとじ丼（えび）」（1540円）も人気を集めています。



2026年5月28日放送