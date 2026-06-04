ABC古川昌希アナ、上沼恵美子と初対面…異色の対談 ラジオで生歌披露の展開へ
ABCラジオ『おはようパーソナリティ古川昌希です』（毎週金曜 前6：30）のあす5日放送回に、スペシャルゲストとして上沼恵美子が出演する。
【写真】『おは朝』サプライズ発表に驚き…ピッチングフォームを披露した古川昌希アナ
上沼は、同局で毎週月曜の正午から放送中の『上沼恵美子のこころ晴天』のパーソナリティーを務めている。金曜朝の顔・古川昌希アナウンサーとは、今回が「完全初対面」。一夜ならぬ“一朝限りの”特別な対談を届ける。
番組では、古川アナが手土産として和菓子を贈ったことをきっかけに、上沼の著書『上沼恵美子の人生笑談 白黒つけましょ』の話題へ。著書さながらに物事の白黒をはっきりつける重要性を説く上沼が古川アナにアドバイスを贈る。
さらに、昨年リリースされた上沼さんの楽曲『人生泣き笑い』について、歌への想いを語っていただきながら、そこからトークは古川アナの趣味である「声楽」へと波及。上沼さんの前で古川アナが急遽、生歌を披露する展開に。
ABCラジオでは、1日から7日までの1週間、豪華ゲストや特別なプレゼント企画が満載の「ABCラジオ スペシャルウィーク」を開催中。
【番組概要】
番組名：おはようパーソナリティ古川昌希です
放送日時：2026年6月5日（金）朝6時30分〜9時
出演者：古川昌希、去来川奈央
ゲスト：上沼恵美子
放送エリア：ABCラジオFM 93.3 MHz／AM 1008 kHz
【写真】『おは朝』サプライズ発表に驚き…ピッチングフォームを披露した古川昌希アナ
上沼は、同局で毎週月曜の正午から放送中の『上沼恵美子のこころ晴天』のパーソナリティーを務めている。金曜朝の顔・古川昌希アナウンサーとは、今回が「完全初対面」。一夜ならぬ“一朝限りの”特別な対談を届ける。
番組では、古川アナが手土産として和菓子を贈ったことをきっかけに、上沼の著書『上沼恵美子の人生笑談 白黒つけましょ』の話題へ。著書さながらに物事の白黒をはっきりつける重要性を説く上沼が古川アナにアドバイスを贈る。
ABCラジオでは、1日から7日までの1週間、豪華ゲストや特別なプレゼント企画が満載の「ABCラジオ スペシャルウィーク」を開催中。
【番組概要】
番組名：おはようパーソナリティ古川昌希です
放送日時：2026年6月5日（金）朝6時30分〜9時
出演者：古川昌希、去来川奈央
ゲスト：上沼恵美子
放送エリア：ABCラジオFM 93.3 MHz／AM 1008 kHz