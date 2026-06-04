Travis Japan、フクロウカフェに寄り道＆人生初ロデオを満喫 アメリカ旅が後半に突入
7人組グループ・Travis Japanによるトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、現在ディズニープラスにて独占配信中。あす5日午後4時から配信予定のEpisode8より「あらすじ」と「先行カット」3点が解禁された。
【写真】宮近海斗＆中村海人＆吉澤閑也がお土産選び
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（Noel）の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
Team Aの宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、吉澤閑也（Shizu）はキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅へ。そして、Team Bの七五三掛龍也（Shime）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）は歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ、それぞれ出発。最終目的地、かつて全員で夢を追いかけた街・ロサンゼルスへと向かう――。
配信もいよいよ後半に差し掛かるなか、Episode 8では、Team A（Chaka、Umi、Shizu）が、Noelから指定された集合場所であるセドナにほど近い、アリゾナ州フラッグスタッフという街に寄り道。この街で3人はギャラリーなどを散策したのち、ある名作がきっかけで、オープンすることになったという、人気のフクロウカフェで食事をすることに。
一方のTeam B（Shime、Genta、Machu）の3人は、ネイティブアメリカンの本拠地ともいわれるニューメキシコ州ギャラップという街に到着。ネイティブアメリカン達の伝統工芸品（インディアンクラフト）が立ち並ぶマーケットでさまざまな出会いを果たすことに。さらに、カウボーイ文化の象徴ともいえる馬や牛を使った伝統的なスポーツ「ロデオ」の会場も見学しに行く。
Shime、Genta、Machuの3人は、そこで投げ縄にも挑戦をしてみるのだが、大苦戦（!?）さらに、セドナへと向かう3人は、それまで共に旅をしてきた相棒である車を洗車してあげることに。そして、いよいよTeam A、Team BはNoelが待つセドナへと車を走らせる――。
【写真】宮近海斗＆中村海人＆吉澤閑也がお土産選び
同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着。グループにとって特別な場所であるアメリカを舞台に、旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（Noel）の企画のもと、2Teamに分かれて旅をすることに。
配信もいよいよ後半に差し掛かるなか、Episode 8では、Team A（Chaka、Umi、Shizu）が、Noelから指定された集合場所であるセドナにほど近い、アリゾナ州フラッグスタッフという街に寄り道。この街で3人はギャラリーなどを散策したのち、ある名作がきっかけで、オープンすることになったという、人気のフクロウカフェで食事をすることに。
一方のTeam B（Shime、Genta、Machu）の3人は、ネイティブアメリカンの本拠地ともいわれるニューメキシコ州ギャラップという街に到着。ネイティブアメリカン達の伝統工芸品（インディアンクラフト）が立ち並ぶマーケットでさまざまな出会いを果たすことに。さらに、カウボーイ文化の象徴ともいえる馬や牛を使った伝統的なスポーツ「ロデオ」の会場も見学しに行く。
Shime、Genta、Machuの3人は、そこで投げ縄にも挑戦をしてみるのだが、大苦戦（!?）さらに、セドナへと向かう3人は、それまで共に旅をしてきた相棒である車を洗車してあげることに。そして、いよいよTeam A、Team BはNoelが待つセドナへと車を走らせる――。