女優で声優の戸田恵子（68）とアンタッチャブル山崎弘也（53）が、4日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にゲスト出演。親交があることを明かし、スタジオを驚かせた。

番組冒頭でハライチ澤部佑の「第45回ベスト・ファーザーイエローリボン賞」受賞を祝福した。澤部が「ザキヤマさん家もお子さん3人」と紹介すると、山崎「そうなんですよ。澤部さんに憧れて」とイジった。

山崎は9歳、6歳、8カ月の3姉妹の父。「私だけ男の子なんですよ」と明かすと、岩井勇気は「子じゃないでしょ」とつっこんだ。

山崎と戸田は家族ぐるみの付き合いだと紹介され、山崎は「全員生まれた直後に見に来てくれて」と明かし、スタジオを驚かせた。

岩井は「仲良い！」と驚いた。

澤部は「（山崎の）お子さんもそうだし、奥さまとも？」と聞くと、戸田は「奥さまの方が仲良しかも」と笑った。山崎は「今やね。不思議なもんで女性同士って急激に仲良くなれるんですよね。だから奥さんから『明日戸田恵子さんが来るんだけど』って言われて」と家族ぐるみの付き合いを語った。