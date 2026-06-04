世界が注目するシエナ・スパイロ、「The Visitor」最新MV公開｜大型音楽フェスへの参戦も続々と決定

Spotify世界チャートTop10入り、映画『プラダを着た悪魔2』のサントラへの参加など、2026年の音楽シーンでもっとも大きな躍進を見せているUK出身20歳のシンガーソングライターのSIENNA SPIRO（シエナ・スパイロ）。そんな彼女が7月3日にリリースする待望のデビューアルバム『Visitor（ビジター）』の核心に位置する楽曲「The Visitor（ザ・ビジター）」の最新ミュージック・ビデオが公開になった。

今年の3月にシングルとしてリリースされた本楽曲「The Visitor」は、愛する相手がいながらも、所詮は自分が「通りすがりの訪問者」に過ぎないという、シエナが長年抱いている「過ぎ去ること」への恐怖をテーマに描いた作品だ。

写真家・映画監督のRachel Fleminger Hudson（レイチェル・フレミンジャー・ハドソン）によるミュージック・ビデオは、傷ついた心を癒すために一人でバレエを観に行くシエナの姿から始まる。しかし、舞台上で展開される二人組のダンサーによるロマンチックな踊りは彼女の心に嫉妬心を呼び起こし、やがてその物語が彼女自身の経験と重なり合っていく。そして、最後には新たな悟りの感情へと変わっていく。

SIENNA SPIRO - The Visitor (Official Music Video)

恋人、友人、家族、ファンなど、「誰かにとって大切な存在であること」とはどういう意味なのか、そしてそれが自身のアイデンティティにどう影響するのか。その強い想いこそが、アルバム『Visitor』を動かすコンセプトの原動力となっている。

唯一無二の圧倒的な歌唱力を武器に、今世界の音楽シーンを席巻しているシエナ。今年3月に開始したヘッドラインツアー「The Visitor Tour」はチケット販売開始からわずか数秒で全日程が完売するなど、その活躍ぶりには目を見張るものがある。

さらに今夏には「Montreux Jazz Festival（モントルー・ジャズ・フェスティバル）」「All Points East（オール・ポインツ・イースト）」「Lollapalooza（ロラパルーザ）」「Newport Jazz（ニューポート・ジャズ）」「Outside Lands（アウトサイド・ランズ）2026」「Austin City Limits（オースティン・シティ・リミッツ）」「All Things Go（オール・シングス・ゴー）」など、主要な大型音楽フェスへの参戦も続々と決定。さらなるワールドワイドな活躍が期待される。

【リリース情報】

2026年7月3日リリース『Visitor』予約：https://siennaspiro.lnk.to/visitor_JP

国内盤CD／品番：UICC-10060価格：￥3,300（税込）

国内盤のみ・SHM-CD仕様・ボーナストラック1曲収録予定・歌詞・対訳・解説付

『Visitor』ジャケット写真