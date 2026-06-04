俳優の石原良純（64）が4日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。兄で自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）のテレビ出演への本音をもらす場面があった。

パーソナリティーの玉川徹氏が大物の父親を持つ立場について意見を求める中、「お兄さん。なんかね、二人が全然違う道を辿りながら、今一緒の番組に…」と最近、テレビでの露出が増えた伸晃氏について質問すると、良純は「違う！違うよ！」と猛烈に否定。「俺はプロだもん。40何年間やっている」と主張した。

玉川氏が「お兄さんは？」と聞くと、「知らん」とキッパリ。「全然違う」と続けた。

とはいえ、「人が何をしようが、それが兄弟だろうが親だろうが、違う人間だから。それで僕は別に良いと思っていて。それは辞めることもないし、関わり合いになることになったら、それはその場でどうやって番組を作るのか、どう進めていくのかって考える、それが僕の仕事だから」とあくまでもいちタレントとして接するとした。

それでも「やっぱ兄弟で番組に出るとつらいけどね。結局、いろいろと俺の方が知っているからカバーしなきゃいけない」と本音も。「最悪だったのはうちの親父と出た時。最悪だったからね」と父で作家の石原慎太郎氏との共演を回顧。「言いたいだけ言って、（相手を）ケチョンケチョンにして、みんなにケンカ売って“じゃあ俺帰る！”ってバーン出てっちゃう。それで俺はそのあと皆さんに謝って回るっていう。また次も使っていただかなきゃいけないから。めちゃくちゃだったから」と苦笑。「でも、それも含めて、そういう経験って自分しかできない。それぞれの人がいろんな形で同じ番組出ていても違う経験をしてるじゃない。それが楽しいから」とした。

「だから“兄貴はどうしてああなの？”聞かれたりするんだけど、“好きでやりたいからやってんじゃないの”としか言いようがない。兄弟のことを別にいうことでもないしね」と理解を示しつつ「昔テレビ記者だったんだよね、うちの兄貴ね。日テレの。だから、テレビの枠みたいなものには結構詳しいんだよなな。だから余計嫌だね、本当に。ここでちょっと笑った方がいいみたいな、小賢しい」とぶっちゃけた。