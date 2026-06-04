◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―オリックス（４日・東京ドーム）

巨人の井上温大投手（２５）が今季５勝目を目指し、５日のロッテ戦（東京Ｄ）に先発する。４日はキャッチボールなどで最終調整。５回３安打２失点で４勝目を挙げた前回５月２９日の日本ハム戦（エスコン）を踏まえ、長いイニングを投げるために「ストライク先行で、早いカウントで勝負する」と意気込んだ。

対するロッテとの通算成績は２戦１勝１敗。相手打線には、３日の試合終了時点で打率３割８厘とパ・リーグ首位の西川、３割１厘で注いで２位の小川が連なる。「打率がパ・リーグトップの選手がいるし、上位に入っている選手もいる。つないで、つないで点を取るチームだと思うので、そういう打者の前に走者を出さないように投げていきたい。ストライク先行で、２ストライクから投げきることが大事」と警戒を強めた。

前回、日本ハムとの３連戦では井上に加え、西舘、竹丸ら同学年投手が奮闘。さらに前日３日には堀田が２年ぶりの勝利を挙げた。２００１年生まれのいわゆる「０１世代」の一人として、「同級生が頑張っているところを見たら負けられないなと思う。みんなで高め合いながらやっていければ」と活躍を誓った。