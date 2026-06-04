歌手の小林旭（87）が4日、東京・浅草公会堂で単独公演「永久不滅のマイトガイ」を行った。今年は俳優デビュー70周年の節目。本番前に取材会で「小林旭という芸人を誰かが選んで、見つけて支えてくれなかった今日まで来られなかった」と、周囲の支えあっての存在であることに感謝した。

11月3日に88歳の誕生日を迎える。米寿にちなみ「AKIRA EIGHTY―EIGHT」と名付けた全国88カ所を巡り、音楽コンサートのみならずこれまでの出演作の上映会やトークショー、AIで再現した若き日の小林と、いまの小林が対談する企画などを行う。

2024年9月に階段から滑り落ち、座骨を圧迫骨折。今年4月に再びケガを負った。「体調が悪くないけど、動くたびに“こんなはずじゃなかった”と思うことが多い。座骨の障がいというのは足や手のしびれになって、痛みで思うように体が動かない」と状態を明かす。大好きなゴルフも満足するようにできてないといい「スコアが上がらない。球を打つだけならゴルフ場じゃなくて練習場と同じになる」と嘆き節。

この日は歌唱するが、「いまも歌は嫌い。まだドキドキドキドキする。苦手だからデッカい声で歌ってごまかしちゃう」と長年ステージに立ってきたマイトガイも不得意があるようだ。