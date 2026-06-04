【ジョイフル】6月16日15時より夏限定フェア「ごちそうサマー」開催

ファミリーレストラン「ジョイフル」は、6月16日15時より夏限定フェア「ごちそうサマー」を開催する。期間中は、人気ハンバーグ3種を一度に楽しめる「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」をはじめ、うなぎメニューや盛岡冷麺、ビビンバ、ブルーベリーを使用したスイーツなどを展開する。

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〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ 1,098円

ジョイフルの定番人気ハンバーグ3種類を異なる味わいで楽しめる一皿。リーズナブルな価格でボリューム感のあるメニューに仕上げた。

※ランチタイムサービス(10時〜15時)はライスまたはパン無料

◆うな丼(お吸い物･漬物付) 1,142円

ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎを使用したスタミナメニュー。うなぎの旨味と香ばしさを楽しめる。

◆うなぎ二倍盛り重(お吸い物･漬物付) 1,802円

うなぎを贅沢に二倍盛りにしたメニュー。うなぎの旨味と香ばしさを存分に味わえる。

「うな丼（お吸い物・漬物付）」、「うなぎ二倍盛り重（お吸い物・漬物付）」

◆旨辛ビビンバボウル 1,032円

コチジャンのコクと程よい辛さが調和したビビンバメニュー。旨辛の味付けが食欲をそそる、食べ応えのある一品に仕上げた。

◆蒸し鶏の盛岡冷麺とコチジャン焼肉丼 1,065円

のどごしの良い盛岡冷麺と、コチジャンの辛さを楽しめる焼肉丼を組み合わせたメニュー。さっぱり感と食べ応えの両方を楽しめる。盛岡冷麺の単品は812円。

〈スイーツラインアップ〉

◆フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ 812円

旬のフレッシュブルーベリーを使用した夏限定デザート。レアチーズのコクとブルーベリーの爽やかな酸味を楽しめる。

◆フレッシュブルーベリーのミニパフェ 548円

フレッシュブルーベリーを使用したミニサイズのパフェ。

「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」、「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」

◆オセロアイスと珈琲ゼリー〜ほんのり甘いミルクシロップアフォガード〜 438円

ジョイフル定番のオセロアイスと珈琲ゼリーを組み合わせたデザート。別添えのミルクシロップをかけることで味わいの変化も楽しめる。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なる

※期間限定メニューのため、商品がなくなり次第販売終了