Swarovski×アリアナ・グランデが魅せる♡夏を彩る新ジュエリーコレクション

Swarovskiから、太陽の光を浴びて輝く夏にぴったりの新コレクション「Swarovski Summertime」が登場します。グローバル・ブランドアンバサダーのアリアナ・グランデを起用したキャンペーンとともに、色鮮やかなクリスタルジュエリーやチャーム、ウォッチがお目見え。遊び心と自己表現をテーマにした華やかな世界観は、この夏のおしゃれをもっと自由に楽しみたい女性にぴったりです♡

色彩が弾けるサマーコレクション

Swarovski Summertimeは、喜びとポジティブなエネルギーを表現した夏限定のコレクションです。

キャンディカラーを思わせる鮮やかな色使いや、ストロベリーをモチーフにした愛らしいデザインなど、見ているだけで気分が高まるアイテムが揃います。

キャンペーンビジュアルではアリアナ・グランデが登場し、「もっと楽しむ、もっと大胆に」というメッセージを体現。

華やかなカラーコンビネーションや遊び心あふれるジュエリーが、夏のファッションに新鮮なアクセントを添えてくれます。

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注目はストロベリー＆チャーム

今季のシグネチャーとして登場するストロベリージュエリーは、メゾン初の技法を採用した特別なシリーズ。

5つの色調でカットされたレッドクリスタルをクリアレジンに閉じ込めることで、まるで本物の果実のようなみずみずしさを表現しています。

ラインアップはペンダント、リング、チャームの3種類。ピクニックやガーデンパーティー、リゾートシーンなど、夏らしい装いにぴったりの存在感を放ちます。

また、Swarovski Charmsにはフルーツやビー（蜂）、ラッキーモチーフなどがラインアップ。組み合わせ次第で自分らしいスタイリングを楽しめるため、ギフトにもおすすめです。

※価格・サイズ・展開カラーの詳細は現時点で未発表です。

ウォッチコレクションにも注目

人気シリーズ「Millenia」にインスパイアされたウォッチコレクションも見逃せません。

スイーツから着想を得たカラーリングと、大胆なオクタゴンカットクリスタルが印象的なデザインは、ジュエリー感覚で身につけられるのが魅力です。

さらに「Idylliaネックレス」をはじめとする華やかなアイテムも登場。単体で楽しむのはもちろん、重ね付けによるマキシマルなスタイリングもおすすめです。

鮮やかなカラーと輝きが、夏のコーディネートをより印象的に演出してくれます。

夏の輝きを思いきり楽しんで

Swarovski Summertimeは、ジュエリーを通して自分らしさを自由に表現できるコレクションです。ストロベリーモチーフやフルーツチャーム、色鮮やかなウォッチなど、夏の気分を盛り上げるアイテムが勢揃い。

2026年6月3日より日本でキャンペーンがスタートし、コレクションは2026年6月から店舗およびオンラインで順次発売予定です。

この夏は、Swarovskiの輝きとともに自分らしいおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪