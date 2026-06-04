NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・河合優実（25）が務めると発表した。脚本はヒットメーカー・宮藤官九郎氏が手掛ける。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となった。チーフ・プロデューサーは連続テレビ小説「らんまん」などで知られる板垣麻衣子氏。

第118作目の連続テレビ小説は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルにした朝ドラ史上 「最も不仲な夫婦」の物語を描く。

河合がヒロインに抜てきされた理由について板垣氏は「奔放で負けず嫌いでなんだか憎めない、そういう痛快で愉快なキャラクター。そんな輝子さんをどなたに演じていただけたらいいかなと考えたときに、チーム一同河合優実さんに演じてもらいたいと思いオファーしました」と説明。宮藤氏は「真っ先に河合優実さんが思い浮かびました。あのキレ味の良さ。さめた目つき。たたずまい。ピッタリだ」と大絶賛し「支えたり、寄り添ったりしない。むしろ夫の前に立ちはだかるヒロイン。朝ドラ史上、最も不仲な夫婦の物語。夫婦ゲンカの場面をたくさん書くことになる。でも大丈夫。河合さんならつらくない。見てられる。まだ書いてないけど、すでに楽しい」と思いを明かした。

「猛女」の輝子役にピッタリと太鼓判を押されたものの河合は自身を「あまり猛女じゃない」と分析。「本当に面白い人で、資料を読む限りでまだそれを他の人として見てしまっているので、自分がそこにリンクしていけるかっていうのはまだ時間がかかる」とし「かなりエクストリームな女性だと思います。放送開始まで2年あるので、これから重なる部分を探していこうかなと思います」とコメントした。