「わたくし胸がいっぱいでございます」。筆記具メーカー「PILOT（パイロット）」の公式Xアカウント（@PilotPenJP）に登場する架空の営業担当「滑書（なめがき）」さんの熱い投稿が今、文房具ファンの間で反響を呼んでいます。



【写真】羽海野チカ先生のポストを受け、大興奮でリポストしたPILOTの公式アカウント「滑書」さん

公式も驚いた！羽海野チカ先生からの「最高の褒め言葉」

ことの始まりは、大人気漫画「3月のライオン」の作者・羽海野チカ先生が公式X（@CHICAUMINO）でつづった、ある日常のひとコマでした。先日お買い物をした際、「領収書の宛名を別紙に書いてください」と、店員さんから1本のボールペンを渡された羽海野先生。ところが、一筆書いた瞬間に、その書き心地に衝撃が走ります。「書きやすい！このペンどこのですか」「写真撮っていいですか？」。一緒にいたご友人たちも「え？私も試していいですか？わ！すごく書きやすい！！」と大盛り上がり。店員さんも「いいでしょう！？これ、すごく私も好きなんです」と答えてしまうほど、その場にいた全員を虜にしてしまったペン。それこそが、PILOTの「Juice up」だったのです。



滑書さんが語る「細書きなのになめらか」の秘密

このエピソードを知った公式の滑書さんは、喜びとともに、その驚きの書き味を支える技術について、こう語っています。「『Juice up』シリーズは、独自開発の『シナジーチップ』というペン先を使用しており、『細書きなのになめらか』を追求したゲルインキボールペンとなっております。 みなさまの日常に少しでもお役立ていただけたら、うれしいです！」



この投稿には13万件を超える「いいね！」が寄せられ、「買ってきました！」「リピート決定！」「試し書きで心躍りました」など、コメント欄にはユーザーから届いた喜びの声があふれています。