「スタイルどうなってる？」『それスノ』オフショットでの圧巻スタイルに反響！ 「レベチです」
Snow Manの冠バラエティー番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）の公式Instagramは6月3日、投稿を更新。メンバー・阿部亮平さんのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】阿部亮平の『それスノ』オフショット
ファンからは「スタイルどうなってる？」「スタイルがレベチです」「足長いし立ち方かっこいい」や「スーツの阿部ちゃんは無敵です！」「スーツが抜群に似合う」「サングラスとか爆めろ案件で泣」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】阿部亮平の『それスノ』オフショット
「足長いし立ち方かっこいい」同アカウントは、3枚のオフショットを投稿。いずれもスーツ姿の阿部さんが写っています。かけているサングラスも気になりますが、注目は3枚目です。立ち姿の全身ショットで、阿部さんのスタイルの良さが際立っています。
「らうこじの身長差尊い」また、同日の別の投稿では、同じくメンバーの向井康二さん、ラウールさんのオフショットも公開。ファンからは「次男坊コンビ可愛い！」「らうこじの身長差尊い」「漫画の主人公やん」といった反響が寄せられています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)