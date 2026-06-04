NORDが、結成10周年を記念した新曲「プルプル」を本日6月4日にデジタルリリースした。

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NORDは、「北海道を拠点に様々なエンターテインメントに挑戦する」というコンセプトのもと、地元テレビ局で企画／放送されたオーディション番組を経て結成されたユニット。今回リリースされた「プルプル」は、結成初期からの特徴でもあるエンタメ要素を楽曲に詰め込んだ“変則トンチキソング”となっている。

サビ後半に登場する“プルプルダンス”は、SNSやライブですぐに真似できるキャッチーなものに。また、本日の夜には10周年を記念したライブ配信が行われ、その後NORD公式YouTubeにて「プルプル」MVのプレミア公開が予定されている。

あわせて、小樽に拠点を置くアクセサリーブランド『COAS（コーズ）』とのコラボレーションも実現。ファンクラブ ThankCUE+限定のNORD10周年メモリアルグッズ『10th Anniversary NORDペンダント（BRASS/GP）』が、オフィスキューオンラインショップ CUEPROにて6月4日12時より受付開始となる。

なお、8月8日には札幌市教育文化会館 大ホールにて、ワンマンライブ『NORD 10th Anniversary LIVE “1/N”（読み：エヌブンノイチ）』の開催が予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）