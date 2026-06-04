日本発のグローバルグループ・&TEAMが、自身初となるVRコンサート『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』を6月26日よりグローバル全15都市で開催することが発表された。

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2022年12月、Debut EP『First Howling : ME』でデビューした&TEAMは、2026年4月にリリースした3rd EP『We on Fire』で3作連続となるミリオンセラーを達成。米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に日本のボーイグループとして初めてチャートインを果たし、現在は自身最大規模のアジアツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を開催中だ。

『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』は、映画館の座席に設置されたVRヘッドセットを着用することで、12Kの高精細な映像と7.1ch（劇場により異なる場合あり）のサウンドシステムによる音響環境で鑑賞するシネマティックVRコンサート。国内では東京・兵庫・愛知・福岡・大阪・広島・神奈川・宮城の8箇所、海外ではソウル・台北・高雄・マカオ・香港・シンガポール・バンコクの7都市で順次上映される。なお、国内8箇所での上映は、過去のHYBE MUSIC GROUPアーティストのVRコンサートとして最大規模となり、兵庫・広島・宮城では初の上映となる。

コンサートは、謎の組織に捕らえられ秘密研究所に閉じ込められた&TEAMが、本能を目覚めさせ脱出を決意するところからスタート。都市の影でLUNE（ファンの呼称）と出会った&TEAMが、失いかけていた自分自身を取り戻していく様子が描かれる。野生の本能を呼び覚ます「Back to Life」、狼たちのエネルギーが激しく燃え上がる「We on Fire」を経て、記憶と感情を取り戻しLUNEへ届ける「バズ恋（BUZZ LOVE）」へと展開する構成だ。

今作ではサウンド、演技、美術の3点においてクオリティアップを図り、新たに制作されたスコアは初めて実際の演奏を直接録音して収録。映画館の音響システムと相まって本物のライブ会場のような臨場感が実現した。また、シネマティックなストーリーテリングを牽引するナレーションとして、メンバーが初の長尺ボイス演技に挑戦。美術面でも、&TEAMのストーリーとビジュアルに合わせたオリジナルの小道具で、現実とバーチャルの境界を越えた世界を構築している。

また、ファン参加型のインタラクティブ演出も搭載され、VRヘッドセットに自身の手を認識させて「ライトスティック（ペンライト）」を振って応援する機能や、手で作ったハートがコンテンツに反映されて飛んでいく演出、メンバー9人の中から好きなアーティストを選択することで展開が変化する分岐演出なども用意されている。

そんな本コンサートを手掛けるのは、K-POPをはじめとするグローバルアーティストのVRコンサートの制作・流通で実績を持つAMAZE。CGではなく実際のアーティストをVR専用に特殊撮影し、ハイパーリアルな8Kで実写撮影した映像をUnreal EngineベースのVFXモジュールやAI超解像などの独自技術で編集することで、12Kのリアリティを提供している。

なお、HYBE JAPANは2024年の開始以来展開しているVRコンサート事業において、2026年を「事業本格化のネクストステージ」と位置づけ、年間プロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」を推進しており、LE SSERAFIM、TWSに続く第3弾が今回の&TEAMとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）