TDS25周年を記念したJAL特別塗装機がお披露目！ 特別衣装のミッキー＆ミニーがセレモニー登場
「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した特別塗装機「JAL Jubilee Express」のお披露目セレモニーが、6月3日（水）に、羽田空港にあるJALの格納庫に設けられたステージで開催された。
【写真】TDS25周年を記念した「JAL Jubilee Express」機体デザイン
■TDS25周年をテーマにしたJAL特別塗装機
今回お披露目された「JAL Jubilee Express」は、東京ディズニーシーで開催中の開園25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別塗装機。
機体デザインには、さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、そして東京ディズニーシーのシンボルでもあるディズニーシー・アクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれている。
また機内では、ヘッドレストカバーや紙コップにも特別なデザインが施されているほか、搭乗した人にはディズニーの仲間たちがデザインされた「搭乗証明ステッカー」のプレゼントも用意されている。
お披露目セレモニーに登壇したJAL青木紀将副社長は、「『JAL Jubilee Express』の美しくワクワクするデザインを空港で見かけた時、そして、雲を抜けて青空へと舞い上がる時、お客さまの心がそっと上向くような瞬間を提供したいです。」とコメント。
また、オリエンタルランド高橋渉社長は「きらめき溢れる特別塗装機にご搭乗されるお客さまが、パークへ向かう空の旅から25周年の祝祭感を感じ、ワクワクとした気持ちでパークにお越しいただけましたら幸いです。」と語った。
さらに、セレモニーの最後には、東京ディズニーシー25周年の特別な衣装を身にまとったミッキーマウスとミニーマウスが登場。セレモニーを華やかに盛り上げ、東京ディズニーシー25周年ならではの特別な空の旅への期待を高めるイベントとなった。
【写真】TDS25周年を記念した「JAL Jubilee Express」機体デザイン
■TDS25周年をテーマにしたJAL特別塗装機
今回お披露目された「JAL Jubilee Express」は、東京ディズニーシーで開催中の開園25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」をテーマにした特別塗装機。
また機内では、ヘッドレストカバーや紙コップにも特別なデザインが施されているほか、搭乗した人にはディズニーの仲間たちがデザインされた「搭乗証明ステッカー」のプレゼントも用意されている。
お披露目セレモニーに登壇したJAL青木紀将副社長は、「『JAL Jubilee Express』の美しくワクワクするデザインを空港で見かけた時、そして、雲を抜けて青空へと舞い上がる時、お客さまの心がそっと上向くような瞬間を提供したいです。」とコメント。
また、オリエンタルランド高橋渉社長は「きらめき溢れる特別塗装機にご搭乗されるお客さまが、パークへ向かう空の旅から25周年の祝祭感を感じ、ワクワクとした気持ちでパークにお越しいただけましたら幸いです。」と語った。
さらに、セレモニーの最後には、東京ディズニーシー25周年の特別な衣装を身にまとったミッキーマウスとミニーマウスが登場。セレモニーを華やかに盛り上げ、東京ディズニーシー25周年ならではの特別な空の旅への期待を高めるイベントとなった。