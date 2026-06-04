【あすから】韓国ドラマ『ドラゴン桜（勉強の神）』、放送スタート 2005年TBS作品の韓国リメイク版＜キャスト・あらすじ＞
俳優のキム・スロ、ユ・スンホが主演する韓国ドラマ『ドラゴン桜（勉強の神）』（全16話）が、あす5日より「KBS World」で放送される（毎週金曜 深1：30〜※2話連続）。
【写真】『ドラゴン桜（勉強の神）』T-ARAのジヨンと俳優イ・ヒョヌの新人時代も見どころ
同作は、2005年にTBSで放送され大ヒットした『ドラゴン桜』の韓国リメイク版。個性派俳優キム・スロと国民的弟ユ・スンホ主演で最高視聴率27.4％を記録した2010年の超話題作。
｢だまされたくなければ、損したくなければ 勉強しろ!」三流高校であるビョンムン高の落ちこぼれ学生が最高の特別進学クラスに入り、勉強しながら成長していく姿を描く学園ドラマ。T-ARAのジヨンと俳優イ・ヒョヌの新人時代も見どころとなる。
■あらすじ
貧しい弁護士カン・ソクホは、破産寸前の高校の再建を任される。名門大学合格者を出すことで学校を立て直すため、問題を抱えた5人の生徒を集め特別進学クラスを設立。勉強から逃げてきた生徒たちに向き合いながら、厳しい指導を行っていく。それぞれの事情と葛藤を抱えた彼らは、次第に変わり始めるのだが…。
■スタッフ
監督 : ユ・ヒョンギ
脚本 : ユン・ギョンア (三田紀房 原作『ドラゴン桜』)
■キャスト
キム・スロ、ユ・スンホ、ペ・ドゥナ、オ・ユナ、コ・アソン、ジヨン（T-ARA） ほか
【写真】『ドラゴン桜（勉強の神）』T-ARAのジヨンと俳優イ・ヒョヌの新人時代も見どころ
同作は、2005年にTBSで放送され大ヒットした『ドラゴン桜』の韓国リメイク版。個性派俳優キム・スロと国民的弟ユ・スンホ主演で最高視聴率27.4％を記録した2010年の超話題作。
｢だまされたくなければ、損したくなければ 勉強しろ!」三流高校であるビョンムン高の落ちこぼれ学生が最高の特別進学クラスに入り、勉強しながら成長していく姿を描く学園ドラマ。T-ARAのジヨンと俳優イ・ヒョヌの新人時代も見どころとなる。
貧しい弁護士カン・ソクホは、破産寸前の高校の再建を任される。名門大学合格者を出すことで学校を立て直すため、問題を抱えた5人の生徒を集め特別進学クラスを設立。勉強から逃げてきた生徒たちに向き合いながら、厳しい指導を行っていく。それぞれの事情と葛藤を抱えた彼らは、次第に変わり始めるのだが…。
■スタッフ
監督 : ユ・ヒョンギ
脚本 : ユン・ギョンア (三田紀房 原作『ドラゴン桜』)
■キャスト
キム・スロ、ユ・スンホ、ペ・ドゥナ、オ・ユナ、コ・アソン、ジヨン（T-ARA） ほか