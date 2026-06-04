【あすから】ASTRO・ユンサナ、彼女が“イケメン”になってしまう… 韓国ドラマ『僕の彼女がイケメンになりました』テレビ初放送＜キャスト・あらすじ＞
ASTROのユンサナが主演する韓国ドラマ『僕の彼女がイケメンになりました』（全12話）が、あす5日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週金曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【場面ショット】ASTRO・ユンサナ、彼女が“イケメン”になってしまう?!
同作は人気ウェブ漫画が原作。一晩でイケメンになってしまった彼女と、そんな彼女をどうしても諦めきれない彼女一筋の彼氏が繰り広げるドタバタ青春ロマンス。
主人公を演じるのは、ASTROの末っ子で、俳優としても活躍するユンサナ。天文学科に通う大学生で彼女に一途な純情青年・ユンジェに扮する。
また、OH MY GIRLのアリンが、ユンジェのかわいらしい彼女で、ある日突然イケメンの姿になってしまうジウンを演じ、内面はジウンだが、急にイケメンになってしまった男性を『Bitch X Rich』のユ・ジョンフが演じる。
男の姿になった理由とは…？果たして元に戻れるのか…？爽やか＆トキメキが溢れる唯一無二の青春ロマンスコメディーとなっている。
■あらすじ
「彼は彼女であり、彼女は彼でもあって…？」突如訪れたあり得ない現実に戸惑いを隠せないユンジェは、男の姿の彼女（彼氏!?）を受け入れられない自分と、ふとした瞬間にドキドキしてしまう自分の矛盾した感情に大混乱！そんな中で、2人の仲を邪魔するような存在が現れてしまい!?男の姿になった理由とは…？果たして元に戻れるのか…？
■キャスト
ユンサナ（ASTRO）、アリン（OH MY GIRL）、ユ・ジョンフ、チュウ、ヒョンジュンほか
■スタッフ
脚本：イ・ヘナ
演出：ユ・グァンモ
【場面ショット】ASTRO・ユンサナ、彼女が“イケメン”になってしまう?!
同作は人気ウェブ漫画が原作。一晩でイケメンになってしまった彼女と、そんな彼女をどうしても諦めきれない彼女一筋の彼氏が繰り広げるドタバタ青春ロマンス。
また、OH MY GIRLのアリンが、ユンジェのかわいらしい彼女で、ある日突然イケメンの姿になってしまうジウンを演じ、内面はジウンだが、急にイケメンになってしまった男性を『Bitch X Rich』のユ・ジョンフが演じる。
男の姿になった理由とは…？果たして元に戻れるのか…？爽やか＆トキメキが溢れる唯一無二の青春ロマンスコメディーとなっている。
■あらすじ
「彼は彼女であり、彼女は彼でもあって…？」突如訪れたあり得ない現実に戸惑いを隠せないユンジェは、男の姿の彼女（彼氏!?）を受け入れられない自分と、ふとした瞬間にドキドキしてしまう自分の矛盾した感情に大混乱！そんな中で、2人の仲を邪魔するような存在が現れてしまい!?男の姿になった理由とは…？果たして元に戻れるのか…？
■キャスト
ユンサナ（ASTRO）、アリン（OH MY GIRL）、ユ・ジョンフ、チュウ、ヒョンジュンほか
■スタッフ
脚本：イ・ヘナ
演出：ユ・グァンモ