女優の飯島直子（58）が4日、自身のインスタグラムを更新し、パック中のプライベートショットを公開した。

日本各地に被害をもたらした台風6号を受けて「まだまだ油断できないのでみんな十分に気をつけてね」とメッセージをつづった後、朝食のタマゴパンとスープ、ゆでた野菜の画像を投稿。

「そんな雨の中、用事すませ ひさしぶりにスーパーで野菜を購入 見ためブロッコリーの痩せ形 スティックセニョール なまえもスゴイですね モデルか 歯ごたえあり美味しかったです」とスティック状のブロッコリー「スティックセニョール」についてユーモアを交えてつづった。

そして「さ、やっとこさ木曜日！あと一踏ん張り がんばり過ぎずがんばろうね」と呼び掛け、パンダのヘアターバンをかぶって額と両頬、あごにパックを貼った真顔のショットを投稿。

フォロワーからは「パック姿見せてくれてありがとう」「直子さんパックしても可愛い 綺麗だわ〜」「直ちゃんのお顔はどうして弛みがないのー？今度教えてください」「パックしている顔が妙に真顔ですてき過ぎます」などのコメントが寄せられた。