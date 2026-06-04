お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑が３日、都内で「第４５回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』発表・授賞式」に登壇し、芸能部門を受賞した。

多角的な観点から「素敵なお父さん」と呼べる人が選ばれ、表彰される同賞。澤部は以前から「ベスト・ファーザー賞を受賞したい」と公言。ＭＣを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」では「澤部ベストファーザーへの道」と題した企画を行いながらも、毎年受賞できないという流れが笑いを呼んでいた。

授賞式では、名前を呼ばれると「よっしゃあ！やりましたぁ〜！」と拳を突き上げ、絶叫しながら登場。「まずは妻に感謝を。専業主婦で基本見ていてくれているので、子どもたちが真っすぐ健やかに育ってくれているのは妻のおかげ」と感激した様子だった。多忙の中でも子どもの出産・入学式など節目には必ず立ち会うという姿勢が評価。「（事務所の先輩の中山）秀さん、恵（俊彰）さんの後を追い受賞できて本当にうれしい限りです。レッド（吉田）さんを飛ばして受賞させてもらい、レッドさんには申し訳ないです」と笑わせた。

今年はコンビ結成２０周年という節目を迎えた。ＴＢＳラジオ「ハライチのターン！」（木曜・深夜０時）が１０周年を迎えたことを記念して、初の番組イベント「ハライチのターン！１０周年記念Ｚｅｐｐ ＴＯＵＲ！」（全５公演）を１０月から開催。今回の受賞がツアーへの弾みになりそうだ。

〈ハライチのターン！１０周年記念Ｚｅｐｐ ＴＯＵＲ！日程〉

・１０月３日 福岡・Ｚｅｐｐ Ｆｕｋｕｏｋａ

・１２月１３日 大阪・Ｚｅｐｐ Ｎａｍｂａ（ＯＳＡＫＡ）

・２０２７年３月５日 東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）

・２０２７年６月１２日 愛知・Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａ

・２０２７年９月１８日 北海道・Ｚｅｐｐ Ｓａｐｐｏｒｏ