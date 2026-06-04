４日の東京株式市場で日経平均株価は寄り付きから売り優勢でスタート。前引け間際に一時１５００円近い下げで６万７０００円を割り込む場面があった。後場はやや下げ幅を縮小したものの、積極的に押し目を買う動きは限られた。



大引けの日経平均株価は前営業日比９３１円４４銭安の６万７４７０円６９銭と大幅反落。プライム市場の売買高概算は２３億１４４８万株、売買代金概算は１０兆１７６２億円。値上がり銘柄数は４３３、対して値下がり銘柄数は１０７９、変わらずは５１銘柄だった。



きょうの東京市場は終始軟調な地合いだった。前日の米国株市場では主要３指数が揃って下落するなかフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が強さを発揮したものの、その後の時間外取引で半導体大手ブロードコム＜ＡＶＧＯ＞が決算発表後に大きく下落し、これを受けて市場センチメントが弱気に傾いた。主力のＡＩ・半導体関連株は高安まちまちの展開に。中東情勢を巡る動向は断続的に伝わってくるものの、積極的な買いに結びつくものはなく、前日急伸した反動の利益確定売りに押される形で全体相場は水準を切り下げた。後場に入り、日銀による６月会合での政策金利引き上げとその後の更なる追加利上げの可能性が伝わると、為替市場では瞬間的に円買いが膨らむ場面があった。一方、株式市場の反応は限定的だった。プライム市場の値下がり銘柄数は７割近くに達した。



個別ではソフトバンクグループ＜9984＞が大幅安。イビデン＜4062＞やフジクラ＜5803＞、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞、ファナック＜6954＞のほか、村田製作所＜6981＞、太陽誘電＜6976＞も値を下げた。ＥＮＥＯＳホールディングス＜5020＞、コスモエネルギーホールディングス＜5021＞のほか、関西電力＜9503＞や東京電力ホールディングス＜9501＞、東京ガス＜9531＞が軟調。任天堂＜7974＞やソニーグループ＜6758＞、オリエンタルランド＜4661＞も安い。



半面、東京エレクトロン＜8035＞やアドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞に加え、三菱重工業＜7011＞、京セラ＜6971＞が堅調。ファーストリテイリング＜9983＞がしっかり。テラスカイ＜3915＞が連日急騰し、関東電化工業＜4047＞がストップ高。エディオン＜2730＞が値を飛ばした。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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