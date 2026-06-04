ドル円１５９．９０近辺、ユーロドル１．１６１０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方はドル円159.90近辺、ユーロドル1.1610近辺で取引されている。いずれも前日比でややドル安の水準で推移している。中東情勢で「米国主導でイスラエルとレバノンが停戦で合意」と報じられたことで、原油が上昇一服した。有事のドル買いにやや調整が入っている。ただ、イスラエルに関しては停戦破りを繰り返した経緯もあり、市場は手放しで歓迎はしていないようだ。



ドル円は東京早朝の160.08付近を高値に、その後は上値重く推移している。東京午後には「日銀が今月1%への利上げ検討、年内追加利上げの可能性も」との関係者発言が報じられたことに反応し、159.61付近まで下押しされる場面があった。しかし、その後は159.90前後へと買い戻されている。ただ、早朝の160円台を回復することはなく、揉み合いが続いている。



USD/JPY 159.88 EUR/USD 1.1610

外部サイト