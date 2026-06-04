欧州株　買い先行、まずはイスラエルとレバノンの停戦合意を好感
東京時間16:26現在
英ＦＴＳＥ100　 10328.92（-3.38　-0.03%）
独ＤＡＸ　　24889.65（+93.71　+0.38%）
仏ＣＡＣ40　 8178.71（+28.29　+0.34%）
スイスＳＭＩ　 13252.21（+33.89　+0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:26現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50905.00（+102.00　+0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7555.50（-16.25　-0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30526.50（-106.75　-0.35%）