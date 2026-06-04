欧州株 買い先行、まずはイスラエルとレバノンの停戦合意を好感
欧州株 買い先行、まずはイスラエルとレバノンの停戦合意を好感
東京時間16:26現在
英ＦＴＳＥ100 10328.92（-3.38 -0.03%）
独ＤＡＸ 24889.65（+93.71 +0.38%）
仏ＣＡＣ40 8178.71（+28.29 +0.34%）
スイスＳＭＩ 13252.21（+33.89 +0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:26現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50905.00（+102.00 +0.20%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7555.50（-16.25 -0.21%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30526.50（-106.75 -0.35%）
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仏ＣＡＣ40 8178.71（+28.29 +0.34%）
スイスＳＭＩ 13252.21（+33.89 +0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 50905.00（+102.00 +0.20%）
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ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30526.50（-106.75 -0.35%）