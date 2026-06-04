Hey！Say！JUMP山田涼介（33）が、3日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。街中でティッシュやチラシを配る人への対応について語り、共演者から称賛された。

番組では「上田と女が吠える夜 インターナショナル」として、22カ国の女性が出演し、日本とそれぞれの母国の違いについて議論した。

トンガのヨーコさんは「街でビックリしたのが、無料のティッシュを配っているところ」と明かした。「トンガで同じことをやっていたら『家族分10個ちょうだい』ってなるので」と語った。

くりぃむしちゅー上田晋也は「ファッサマ（ファーストサマーウイカ）とかも絶対もらうだろ？」と聞くと、ウイカは「もちろんです。あれ、もらわないって選択肢ないですよね？」と答えた。

上田から「山田くんもらう？」と聞かれ、山田は「ティッシュとかだけじゃなくてチラシとかももらいます」と答え、スタジオの女性らは「優しい！」と声を上げた。

山田は「チラシとかは、『もらえば早く終わるよね』みたいな」と語り、さらにスタジオの女性を沸かせた。