「イケメンすぎる」「最高のパートナー」「アイドルみたい」日本代表FW中村敬斗の報告に歓喜の声
スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が1日に自身のインスタグラム(@nakamura.keito)を更新し、日本航空(JAL)とパートナーシップ契約を締結したことを報告した。
中村は「今後は、JALと一緒に若い世代の挑戦を後押しできるような活動にも取り組んでいく予定です。いよいよ世界最高峰の舞台での戦いが始まります。小さい頃から夢見ていた場所でもあるので、全力で頑張ります」とメッセージ。JALの飛行機模型やロゴ入りのサッカーボールを持つ写真も添えている。
コメント欄では「めちゃくちゃカッコいい」「イケメンすぎる」「アイドルみたい」「モデルや俳優にもなれるルックス」「JALは最高のパートナーを選んでくださいました」「JALと一緒に世界へ羽ばたいてください」「ワールドカップ頑張ってくださいね」といった声が寄せられた。
中村は「今後は、JALと一緒に若い世代の挑戦を後押しできるような活動にも取り組んでいく予定です。いよいよ世界最高峰の舞台での戦いが始まります。小さい頃から夢見ていた場所でもあるので、全力で頑張ります」とメッセージ。JALの飛行機模型やロゴ入りのサッカーボールを持つ写真も添えている。
コメント欄では「めちゃくちゃカッコいい」「イケメンすぎる」「アイドルみたい」「モデルや俳優にもなれるルックス」「JALは最高のパートナーを選んでくださいました」「JALと一緒に世界へ羽ばたいてください」「ワールドカップ頑張ってくださいね」といった声が寄せられた。
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