パソコン専門店「ドスパラ」を運営する株式会社サードウェーブは、「デジタルクリエイティブフォトコンテスト Presented by DCP」の作品募集を6月4日（木）に開始した。応募締め切りは7月8日（水）23時。

PCでの画像編集・加工・仕上げ技術を用いた「創造性」と「表現力」を重視するコンテスト。デジタル編集の魅力を多角的に引き出すため、「RAW現像部門」「モノクロ部門」「星空部門」「組写真部門」の4部門を設けている。

最優秀賞（計4名）に選ばれた作品は、『デジタルカメラマガジン9月号』に掲載されるほか、ASUSの31.5型モニターが贈呈される。

応募には、同社が提供するクリエイター支援サービス「ドスパラ クリエイティブプロダクション（DCP）」への会員登録（無料）が必要となる。

コンテスト名

デジタルクリエイティブフォトコンテスト Presented by DCP

応募締切

2026年7月8日（水）23時00分

部門

RAW現像、モノクロ、星空写真、組写真

応募方法

GANREF特設サイトから応募

応募点数

1部門につき1人5点まで

画像形式

JPEG（※RAW現像部門は編集前のRAWデータの提出も必須）

応募条件

ドスパラ会員かつ『無料クリエイター支援サービス（DCP）を活用する』にチェックを入れていること

賞・賞品

最優秀賞（各部門1作品、計4作品）

準優秀賞（各部門1作品、計4作品）

入賞（各部門2作品、計8作品）

DCP賞（1作品）

審査員からのメッセージ

RAW現像部門：井上浩輝

『デジタルカメラマガジン9月号』紙面掲載 ASUS ProArt 31.5インチモニター 審査員による講評 DCP公式YouTube講評動画掲載HDD 2TB 審査員による講評 DCP公式YouTube講評動画掲載ドスパラポイント 5,000円分 DCP公式YouTube講評動画掲載ドスパラポイント 10,000円分

RAW現像部門の審査を担当する井上浩輝です。今回はPCメーカーであるドスパラさん主催のコンテストですから、みなさまのお手元のPCのマシンパワーを存分に楽しんでいただきたいと考えています。そのため、この部門では生成AIの使用を全面的には禁止しません。元の写真の原形を留める範囲で、表現の手段として活用してみるのも良いのかなと思います。もちろん、AIを使わない作品も大歓迎です。みなさまの柔軟な発想を楽しみにしています。なお、審査にはオリジナルのRAWデータが必要になるので、消さずに残しておいていただけるとうれしいです。



モノクロ部門：上田晃司

みなさんこんにちは。この度、モノクロ部門を担当させていただきます、上田晃司です。モノクロ写真は、色の情報がない分、光と影のコントラスト、被写体の形、質感、構図、そして画面全体のトーンがより大切になります。何気ない日常の一瞬も、モノクロで表現することで印象的な作品へと変わることがあります。風景、スナップ、ポートレート、静物など、被写体は自由です。ご自身が感じた光や空気感、心惹かれた瞬間を、モノクロならではの表現でぜひ作品にしてください。皆様の作品を拝見できることを、心より楽しみにしております。



星空部門：成澤広幸

昨今は写真のジャンルとして認められ始めた星景写真ですが、風景写真を大分類とした場合は、いまだに伸びしろを感じるジャンルであると感じています。星空が美しいのは当然として、いつ、どこで、時には誰と見上げた星空なのか。それが伝わる作品に強く共感するのが審査員としての私の傾向だとは思いますが、みなさんには自由に表現していただき、とにかく私を驚かせていただければと思います。たくさんのご応募お待ちしております!



組写真部門：丹子

組写真は、いくつかの視点を重ねることで、思い出や感情をぎゅっと閉じ込めて「一つの新しい作品」を作り出す表現です。シャッターを切った瞬間のトキメキや、その場の空気感をどう並べて、どう伝えていくか。みなさんが何に心を動かされ、何を届けたいと思ったのか、そんな「心の温度」が伝わってくる作品を心待ちにしています。技術的な完璧さも素晴らしいですが、それ以上に「あなただから描けた物語」に出会えることを楽しみにしています。

