　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

73451.73　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
71038.87　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
70769.36　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
68700.64　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
68415.36　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

67470.69　　★日経平均株価4日終値

66760.67　　6日移動平均線
66174.50　　均衡表転換線(日足)
65981.52　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
65791.84　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
65158.19　　新値三本足陰転値
63949.56　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
63857.35　　均衡表基準線(日足)
63168.32　　25日移動平均線
61193.69　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
60971.72　　均衡表転換線(週足)
60544.81　　ボリンジャー:-1σ(25日)
59198.48　　13週移動平均線
58715.14　　均衡表基準線(週足)
58237.25　　75日移動平均線
57921.29　　ボリンジャー:-2σ(25日)
56899.26　　均衡表雲上限(日足)
56405.85　　26週移動平均線
55297.78　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55286.45　　均衡表雲下限(日足)
54447.40　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52208.91　　200日移動平均線
51618.01　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49696.31　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03　　均衡表雲上限(週足)
46830.18　　ボリンジャー:-2σ(26週)
44945.23　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42042.34　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　88.51(前日94.60)
ST.Slow(9日)　　92.91(前日93.44)

ST.Fast(13週)　 95.88(前日97.85)
ST.Slow(13週)　 93.49(前日94.15)

［2026年6月4日］

株探ニュース