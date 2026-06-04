【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
73451.73 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71038.87 ボリンジャー:＋3σ(25日)
70769.36 ボリンジャー:＋3σ(26週)
68700.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68415.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)
67470.69 ★日経平均株価4日終値
66760.67 6日移動平均線
66174.50 均衡表転換線(日足)
65981.52 ボリンジャー:＋2σ(26週)
65791.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)
65158.19 新値三本足陰転値
63949.56 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63857.35 均衡表基準線(日足)
63168.32 25日移動平均線
61193.69 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60971.72 均衡表転換線(週足)
60544.81 ボリンジャー:-1σ(25日)
59198.48 13週移動平均線
58715.14 均衡表基準線(週足)
58237.25 75日移動平均線
57921.29 ボリンジャー:-2σ(25日)
56899.26 均衡表雲上限(日足)
56405.85 26週移動平均線
55297.78 ボリンジャー:-3σ(25日)
55286.45 均衡表雲下限(日足)
54447.40 ボリンジャー:-1σ(13週)
52208.91 200日移動平均線
51618.01 ボリンジャー:-1σ(26週)
49696.31 ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03 均衡表雲上限(週足)
46830.18 ボリンジャー:-2σ(26週)
44945.23 ボリンジャー:-3σ(13週)
42042.34 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 88.51(前日94.60)
ST.Slow(9日) 92.91(前日93.44)
ST.Fast(13週) 95.88(前日97.85)
ST.Slow(13週) 93.49(前日94.15)
［2026年6月4日］
株探ニュース
73451.73 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71038.87 ボリンジャー:＋3σ(25日)
70769.36 ボリンジャー:＋3σ(26週)
68700.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68415.36 ボリンジャー:＋2σ(25日)
67470.69 ★日経平均株価4日終値
66760.67 6日移動平均線
66174.50 均衡表転換線(日足)
65981.52 ボリンジャー:＋2σ(26週)
65791.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)
65158.19 新値三本足陰転値
63949.56 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63857.35 均衡表基準線(日足)
63168.32 25日移動平均線
61193.69 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60971.72 均衡表転換線(週足)
60544.81 ボリンジャー:-1σ(25日)
59198.48 13週移動平均線
58715.14 均衡表基準線(週足)
58237.25 75日移動平均線
57921.29 ボリンジャー:-2σ(25日)
56899.26 均衡表雲上限(日足)
56405.85 26週移動平均線
55297.78 ボリンジャー:-3σ(25日)
55286.45 均衡表雲下限(日足)
54447.40 ボリンジャー:-1σ(13週)
52208.91 200日移動平均線
51618.01 ボリンジャー:-1σ(26週)
49696.31 ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03 均衡表雲上限(週足)
46830.18 ボリンジャー:-2σ(26週)
44945.23 ボリンジャー:-3σ(13週)
42042.34 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 88.51(前日94.60)
ST.Slow(9日) 92.91(前日93.44)
ST.Fast(13週) 95.88(前日97.85)
ST.Slow(13週) 93.49(前日94.15)
［2026年6月4日］
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