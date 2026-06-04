[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1249銘柄・下落1385銘柄（東証終値比）
6月4日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2734銘柄。東証終値比で上昇は1249銘柄、下落は1385銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは125銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は490円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3664> ＷＩＺＥ 29.6 +8.6（ +41.0%）
2位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 30 +3（ +11.1%）
3位 <6810> マクセル 2237 +151（ +7.2%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 7.4 +0.4（ +5.7%）
5位 <6752> パナＨＤ 3999.8 +199.8（ +5.3%）
6位 <438A> インフ 790 +37（ +4.9%）
7位 <4564> ＯＴＳ 19.8 +0.8（ +4.2%）
8位 <4343> イオンファン 2527 +101（ +4.2%）
9位 <7868> 広済堂ＨＤ 570 +22（ +4.0%）
10位 <8894> レボリュー 26 +1（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9765> オオバ 752 -299（ -28.4%）
2位 <7191> イントラスト 769 -297（ -27.9%）
3位 <3521> テルマー湯 105 -40（ -27.6%）
4位 <7994> オカムラ 1724 -485（ -22.0%）
5位 <9663> ナガワ 4125 -625（ -13.2%）
6位 <6654> 不二電機 1040 -70（ -6.3%）
7位 <5721> Ｓクリプトエ 67 -2（ -2.9%）
8位 <3172> ティーライフ 1115 -33（ -2.9%）
9位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 20.4 -0.6（ -2.9%）
10位 <8107> キムラタン 31.1 -0.9（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6752> パナＨＤ 3999.8 +199.8（ +5.3%）
2位 <6702> 富士通 3550 +65.0（ +1.9%）
3位 <6723> ルネサス 4912 +74（ +1.5%）
4位 <2802> 味の素 5188 +70（ +1.4%）
5位 <6954> ファナック 7900 +100（ +1.3%）
6位 <9984> ＳＢＧ 7460 +83（ +1.1%）
7位 <4689> ラインヤフー 410.9 +4.4（ +1.1%）
8位 <7532> パンパシＨＤ 834.2 +8.1（ +1.0%）
9位 <1928> 積水ハウス 3320 +26.0（ +0.8%）
10位 <3407> 旭化成 1800 +14.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 2818 -27.0（ -0.9%）
2位 <4704> トレンド 6180.1 -44.9（ -0.7%）
3位 <5714> ＤＯＷＡ 9764.5 -69.5（ -0.7%）
4位 <4506> 住友ファーマ 1405 -9.5（ -0.7%）
5位 <8031> 三井物 5008.2 -32.8（ -0.7%）
6位 <6501> 日立 5149.7 -33.3（ -0.6%）
7位 <4901> 富士フイルム 3526.1 -21.9（ -0.6%）
8位 <3659> ネクソン 2192 -13.5（ -0.6%）
9位 <6273> ＳＭＣ 64680 -390（ -0.6%）
10位 <7741> ＨＯＹＡ 26281 -149（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3664> ＷＩＺＥ 29.6 +8.6（ +41.0%）
2位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 30 +3（ +11.1%）
3位 <6810> マクセル 2237 +151（ +7.2%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 7.4 +0.4（ +5.7%）
5位 <6752> パナＨＤ 3999.8 +199.8（ +5.3%）
6位 <438A> インフ 790 +37（ +4.9%）
7位 <4564> ＯＴＳ 19.8 +0.8（ +4.2%）
8位 <4343> イオンファン 2527 +101（ +4.2%）
9位 <7868> 広済堂ＨＤ 570 +22（ +4.0%）
10位 <8894> レボリュー 26 +1（ +4.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9765> オオバ 752 -299（ -28.4%）
2位 <7191> イントラスト 769 -297（ -27.9%）
3位 <3521> テルマー湯 105 -40（ -27.6%）
4位 <7994> オカムラ 1724 -485（ -22.0%）
5位 <9663> ナガワ 4125 -625（ -13.2%）
6位 <6654> 不二電機 1040 -70（ -6.3%）
7位 <5721> Ｓクリプトエ 67 -2（ -2.9%）
8位 <3172> ティーライフ 1115 -33（ -2.9%）
9位 <9973> ＫＯＺＯＨＤ 20.4 -0.6（ -2.9%）
10位 <8107> キムラタン 31.1 -0.9（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6752> パナＨＤ 3999.8 +199.8（ +5.3%）
2位 <6702> 富士通 3550 +65.0（ +1.9%）
3位 <6723> ルネサス 4912 +74（ +1.5%）
4位 <2802> 味の素 5188 +70（ +1.4%）
5位 <6954> ファナック 7900 +100（ +1.3%）
6位 <9984> ＳＢＧ 7460 +83（ +1.1%）
7位 <4689> ラインヤフー 410.9 +4.4（ +1.1%）
8位 <7532> パンパシＨＤ 834.2 +8.1（ +1.0%）
9位 <1928> 積水ハウス 3320 +26.0（ +0.8%）
10位 <3407> 旭化成 1800 +14.0（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 2818 -27.0（ -0.9%）
2位 <4704> トレンド 6180.1 -44.9（ -0.7%）
3位 <5714> ＤＯＷＡ 9764.5 -69.5（ -0.7%）
4位 <4506> 住友ファーマ 1405 -9.5（ -0.7%）
5位 <8031> 三井物 5008.2 -32.8（ -0.7%）
6位 <6501> 日立 5149.7 -33.3（ -0.6%）
7位 <4901> 富士フイルム 3526.1 -21.9（ -0.6%）
8位 <3659> ネクソン 2192 -13.5（ -0.6%）
9位 <6273> ＳＭＣ 64680 -390（ -0.6%）
10位 <7741> ＨＯＹＡ 26281 -149（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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