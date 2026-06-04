　6月4日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2734銘柄。東証終値比で上昇は1249銘柄、下落は1385銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは125銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は490円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3664>　ＷＩＺＥ　　　　　 29.6　 +8.6（ +41.0%）
2位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　　 30　　 +3（ +11.1%）
3位 <6810>　マクセル　　　　　 2237　 +151（　+7.2%）
4位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　7.4　 +0.4（　+5.7%）
5位 <6752>　パナＨＤ　　　　 3999.8 +199.8（　+5.3%）
6位 <438A>　インフ　　　　　　　790　　+37（　+4.9%）
7位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 19.8　 +0.8（　+4.2%）
8位 <4343>　イオンファン　　　 2527　 +101（　+4.2%）
9位 <7868>　広済堂ＨＤ　　　　　570　　+22（　+4.0%）
10位 <8894>　レボリュー　　　　　 26　　 +1（　+4.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9765>　オオバ　　　　　　　752　 -299（ -28.4%）
2位 <7191>　イントラスト　　　　769　 -297（ -27.9%）
3位 <3521>　テルマー湯　　　　　105　　-40（ -27.6%）
4位 <7994>　オカムラ　　　　　 1724　 -485（ -22.0%）
5位 <9663>　ナガワ　　　　　　 4125　 -625（ -13.2%）
6位 <6654>　不二電機　　　　　 1040　　-70（　-6.3%）
7位 <5721>　Ｓクリプトエ　　　　 67　　 -2（　-2.9%）
8位 <3172>　ティーライフ　　　 1115　　-33（　-2.9%）
9位 <9973>　ＫＯＺＯＨＤ　　　 20.4　 -0.6（　-2.9%）
10位 <8107>　キムラタン　　　　 31.1　 -0.9（　-2.8%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6752>　パナＨＤ　　　　 3999.8 +199.8（　+5.3%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 3550　+65.0（　+1.9%）
3位 <6723>　ルネサス　　　　　 4912　　+74（　+1.5%）
4位 <2802>　味の素　　　　　　 5188　　+70（　+1.4%）
5位 <6954>　ファナック　　　　 7900　 +100（　+1.3%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7460　　+83（　+1.1%）
7位 <4689>　ラインヤフー　　　410.9　 +4.4（　+1.1%）
8位 <7532>　パンパシＨＤ　　　834.2　 +8.1（　+1.0%）
9位 <1928>　積水ハウス　　　　 3320　+26.0（　+0.8%）
10位 <3407>　旭化成　　　　　　 1800　+14.0（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7012>　川重　　　　　　　 2818　-27.0（　-0.9%）
2位 <4704>　トレンド　　　　 6180.1　-44.9（　-0.7%）
3位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 9764.5　-69.5（　-0.7%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　　 1405　 -9.5（　-0.7%）
5位 <8031>　三井物　　　　　 5008.2　-32.8（　-0.7%）
6位 <6501>　日立　　　　　　 5149.7　-33.3（　-0.6%）
7位 <4901>　富士フイルム　　 3526.1　-21.9（　-0.6%）
8位 <3659>　ネクソン　　　　　 2192　-13.5（　-0.6%）
9位 <6273>　ＳＭＣ　　　　　　64680　 -390（　-0.6%）
10位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　　26281　 -149（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース