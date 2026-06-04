ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは、道立の「北海きたえーる」か「真駒内公園」の管理運営に名乗りを上げました。



さらなる活気につながるか、民間企業の挑戦に期待が高まりそうです。



ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは６月４日に会見を開き、「ある取り組み」に意欲を示しました。





（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント 伊藤直也執行役員）「北海道の皆さまがスポーツを楽しめる環境づくりを支えるために、北海きたえーるまたは真駒内公園の指定管理事業への参画を検討することを表明致します」明らかにしたのは公共施設の管理・運営事業です。「指定管理者制度」とは公共施設の管理を民間企業が行う制度です。企業がもっているノウハウを生かし、より良い施設に変えていく目的があります。ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは、道立の２つの施設のうちどちらか一つについて、来年度から指定管理に参画したい考えを発表しました。（北本アナウンサー）「ファイターズならこれらの施設をこうできるという具体的なイメージはありますか？」（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント 伊藤直也執行役員）「まだ見たことがないようなエンターテイメントとスポーツだったり、そういった取り組みが球場ではない場所だからこそできることはぜひやってみたい」ファイターズが候補に選んだ二つの公共施設。その理由についてはー

（北本アナウンサー）「候補に挙がっている北海きたえーるです。この場所はすぐ隣に地下鉄の豊平公園駅があります。都会の中のアクセスの良さ、これもファイターズが魅力に感じているということです」



交通アクセスの良さです。



加えて球団の本拠地との距離も重要視したといいます。



（ファイターズスポーツ＆エンターテイメント 伊藤直也執行役員）「エスコンフィールドから比較的近接しているエリアであることを考えていました」



道によりますと、現在、指定管理者制度を導入している道立施設は３９あります。



このうち旧赤レンガ庁舎ではー



２０２５年４月から民間の会社でつくる団体が管理者になりました。



新たに飲食スペースなどが設けられたほか、八角塔の内部が公開され、初めて立入可能になりました。



その結果、来館者が８か月で当初予測の４６万人を上回る５０万人を達成するなど、人気は上々だといいます。



専門家はファイターズ側の今回の判断を画期的だと評価します。



（桜美林大学 小林至教授）「ロッテ、広島カープ、こういったところが指定管理者として球場の運営をしているんですけども、別の施設の運営ということについては確かにやっていない。なかなか現実化になかったのをいよいよ具現化したというのは、すごいなと思っていますよ」



その一方で懸念もー



（桜美林大学 小林至教授）「人が一番の問題なんですよ。１００人・２００人で球団運営している中で、別の施設の運営にあてる人というのはいないわけですね。しかしそこに挑戦するということは楽しみですよ」



公共施設の運営という新たな取り組みに向けて意欲を示したファイターズスポーツ＆エンターテイメント。



その挑戦に道民の期待が高まりそうです。