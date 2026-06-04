◇第97回都市対抗野球大会近畿地区第二次予選 三菱重工West3―7大和高田クラブ（2026年6月4日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

元阪神で社会人野球の三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）が4日、大和高田クラブ戦に代打で出場し1打数無安打だった。チームは初戦で痛恨の黒星。2年ぶり41度目の本戦出場へ敗者復活トーナメントに回って少なくとも4連勝が必要な状況に追い込まれた。

ベンチスタートとなった北條は0-7と大きくリードを許した6回2死走者なしで代打で登場。四球を選んで出塁した。1―7の8回1死二塁で迎えた第2打席は右飛に倒れた。

序盤から大和高田クラブに得点を重ねられ、最後まで大量リードをはね返すことができず痛恨の一敗。敗者復活に回るが、厳しい戦いを強いられることになった。試合後、北條は「終わったことは仕方ないと思うんで。もう勝つしかないんで。次の試合へ向けた準備をするしかないなと思います。可能性はゼロじゃないんで、諦めずにやっていきます」と次戦への気持ちをにじませた。

今後も勝負所での代打起用が見込まれる。「出たところでしっかり仕事ができるようにしたい」。この日は、阪神時代の同僚で三菱重工Westで臨時コーチを務めた江越大賀氏（阪神アカデミーコーチ）も観戦し、試合後は北條や選手たちを激励した。（遠藤 礼）