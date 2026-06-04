プロボクシングＷＢＡ＆ＷＢＯ世界バンタム級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝が４日、都内でＷＯＷＯＷ「エキサイトマッチＳＰ ドネアｖｓ増田陸、松本流星ｖｓ高田勇仁」（８日午後９時〜、ＷＯＷＯＷライブ・オンデマンドで放送・配信）の収録に参加。７月にも予定される次戦が世界初挑戦となる可能性がある増田は「いつ誰とやってもいい勝ち方をして、世界チャンピオンになる気概があります」と王座獲得への意気込みを語った。

３月１５日のＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）を８回ＴＫＯで下した。初めて自身の試合を解説し「リラックスして臨めた。すごく勉強にもなったし、また違った視点で試合を見ることができた。時間が経つにつれて、悪いところもしっかり見られるようになった。きょうも序盤の硬さだったり、攻めに行きすぎた時にカウンターをもらうシーンだったり、より細かく自分の欠点を発見できた」と振り返った。

５月２９日から千葉・成田市で那須川天心、岩田翔吉、松本流星、坪井智也のジムメートと下半身強化のための合宿を行っており、５日に打ち上げる。「すごくいいトレーニングが積めている。これまでよりも強度が高い内容のトレーニングを、楽しみながら集中してできている。次戦に向けての土台作りですね。まだスパーリングには入っていないが、いい下地を作っているという感じですね」。次戦については「６月中旬には発表できそうなので、もう少しお待ちいただけると幸いです」と話した。

ＷＢＡでは、１日に正規王者だった堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が休養王者となり、休養王者だったアントニオ・バルガス（２９）＝米国＝が正規王者となった。現在のＷＢＡランキングは、１位・増田、２位・比嘉大吾（志成）、３位・ノニト・ドネア（フィリピン）、４位・アンドレイ・ボニージャ（米国）、５位・武居由樹（大橋）、６位・那須川天心（帝拳）と続く。

バルガスは１３日（日本時間１４日）にＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝の挑戦を受ける。ＷＢＡ王座挑戦権を持つ増田は「バム選手とバルガス選手がどういったボクシングになるか、どちらが勝つか、どんな内容でどんな結果になるか、非常に楽しみです」と話し、予想を問われると「バム選手ですね。やはり実績、キャリアが違うような気がする。（バムはバンタム級初戦だが）そこは結構キーポイントだと思うが、通用するような気がします。一発に頼っているような選手ではないので」との見解を述べた。

ドネア戦後には屋久島へ行き、テントを担いで九州最高峰の宮之浦岳などを縦走したという。「２泊、山の中に泊まりました。山の上の方は雪が残っていたりして、宮之浦岳も結構高くていいトレーニングにもなりました」。５月には新潟の谷川連峰にも足を運んだ。「自然の中に身を置くと、本来の自然体に戻れるというか、感覚もすごく研ぎ澄まされる。コンディションも良くなるんですよね」と笑顔を見せた。自然のパワーも力に変え「ドネア戦では練習していたことが半分ぐらいは出せた。この方向性でさらに無駄を削ぎ落として純度を高めて、自分のボクシングの完成形を作っていきたい」とさらなる進化を見据えた。