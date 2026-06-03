【東京都新宿区】スキンケア＆ライフスタイルブランド「Athletia」のPOP UP SHOP開催！先行発売商品も



エキップが展開するスキンケア＆ライフスタイルブランド、athletia(アスレティア)は、6月3日(水)〜9日(金)の期間、伊勢丹新宿店プロモーションスペースにてPOP UP SHOPを展開する。

また、同イベント会場と伊勢丹新宿常設店にて、6月5日(金)全国発売の「リフレッシング シャンプーバーム ビッグサイズ」を先行発売する。

athletiaについて

毎日のスキンケアに加えてリラックスシーンとアクティブシーンのそれぞれをサポートし、ライフスタイルに24時間寄り添う製品ラインナップを展開するathletia。

「balance your active／relaxing cycle」をコンセプトに掲げ、「よく動き、よく休む」の循環やオンとオフの切り替えに寄り添うことで、ユーザーそれぞれのセルフコンディショニングをサポートできると考えているという。

また日本発のクリーンビューティブランドとして、自然や環境、社会に配慮したブランド活動を行っている。

POP UP SHOPで夏を迎える準備を

今回、athletiaが実施するPOP UP SHOPでは、新製品の「リフレッシング シャンプーバーム ビッグサイズ」、これからの季節アクティブなシーンで活躍する人気の「リフレッシング デオドラントミスト＜医薬部外品＞」やUVケアなどのactive＆goラインを中心に展開する。

夏を迎える準備はathletiaで。豊かなライフスタイルを応援するクリーンビューティブランドとして、性別・年代を問わずより多くのユーザーとの出会いを期待しているという。

ユーザーの声に応えて、待望のビッグサイズが登場



アクティブシーンに寄り添う2in1多機能シャンプーバームのビッグサイズ「リフレッシング シャンプーバーム ビッグサイズ」は、容量240g、メーカー小売希望価格は5,500円(税込)。自然由来指数98％(水を含む)(ISO16128 に準拠)だ。

2024年6月のデビュー以来、爽快＆多機能、そして時短も叶う新しいケアのスタイルとして大人気の「リフレッシング シャンプーバーム」に待望のビッグサイズが夏季限定で登場。髪と頭皮、それに環境のことも考えて、お湯での洗髪や泡立たないシャンプーを採り入れてみたいというニーズに応え、同時に洗いあがりの爽快感や、慌ただしい外出先でのクイックシャンプー、さらに、おざなりではないしっかりした集中トリートメント効果までアクティブシーンの尽きない期待に応える、athletiaからの提案。

毎日使いたいというユーザーからの声に応えての、待望のビッグサイズ登場だ。

プレゼントを用意



また、伊勢丹新宿店イベント特典として、22,000円(税込)以上購入した人に「athletiaオリジナルHydro Flaskタンブラー」がプレゼントされる。

なお、数量限定、なくなり次第終了となる。各種キットは対象外だ。詳しくはスタッフまで問い合わせよう。

この機会にathletiaのPOP UP SHOPに足を運んでみては。

■athletiaのPOP UP SHOP

期間：6月3日(水)〜9日(金)

場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー／パーク 書籍＆プロモーション

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

athletia公式オンラインショップ：https://www.athletia-beauty.com

athletia公式Instagram：https://www.instagram.com/athletiabeauty

#athletia

(ソルトピーチ)