【東京都中目黒区】ヘルシーで野菜たっぷり！ポキ専門店SCALES、UberEats店頭価格を継続



ジーグロウが運営する、LAスタイルポキ専門店「SCALES(スケール)」は、5月末まで実施し、大好評を博したUberEats“店頭価格”キャンペーンを、6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、継続実施する。

中目黒で7年目を迎える老舗のLAスタイルポキ専門店



中目黒駅から徒歩1分に本店を構える「SCALES」は、ランチ・ディナーはもちろん、散歩やショッピングのついでに気軽に立ち寄れる立地として地元の人から観光客まで幅広く利用されている。



一般的なハワイアンポキがマグロやアボカドを中心にシンプルに仕上げるのに対し、LAスタイルのポキボウルは彩り豊かな野菜や多彩なトッピングをたっぷり使用するのが特徴だ。新鮮な生野菜・生魚・アボカドに多彩なフレーバーソースを組み合わせ、自分好みにカスタムしながらしっかりプロテインも摂れる「新ファストフード」として、健康志向の人を中心に幅広い支持を集めている。

中目黒で7年目を迎え、UberEatsでも5,000件以上のレビューで評価4.7以上をキープし続けている。

店頭価格キャンペーンを8月末まで継続

今回、5月末まで実施し大好評を博したUberEats“店頭価格”キャンペーンが、UberEatsから選出され6月1日(月)より継続が決定した。約35％OFFになる、初めてポキを試す人にもおすすめのキャンペーンとなっている。

実施期間は2026年6月1日(月)〜8月31日(月)で、期間は予告なく変更となる場合がある。



期間中は、「クラシックポキ(CLASSIC POKE)」が通常2,120円から1,380円、



「クラシックMIXポキ(CLASSIC MIX POKE)」が通常2,370円から1,540円、



「クラシックシーフードMAXポキ(CLASSIC SEAFOOD MAX POKE)」が通常2,750円から1,790円で、それぞれ提供される。

人気ソースが1つ無料で追加できるキャンペーンも開催



「SCALES」のもうひとつの魅力が、豊富なフレーバーソースだ。ポキを食べながら好みの味に自在にカスタムできる“味変”をさらに楽しんでもらうため、大人気の3種類のソースから1種類を無料で追加できるキャンペーンを同時開催する。

クラシックソース・スパイシーマヨソース・コチュジャンソースの3種類から1種を選べる。実施期間は2026年6月1日(月)〜30日(月)で、こちらも期間は予告なく変更となる場合がある。

姉妹ブランドでも初の店頭価格キャンペーンを開始



SCALES中目黒店舗内で展開する、「SCALES」の姉妹ブランドであるカットフルーツ専門ブランド「SweetCut(スイートカット)」では、コンビニや大手スーパーの加工品とは異なり、注文ごとにプロが一つひとつ丁寧にフルーツをカット。保存料などの添加物は一切使用せず、極めて新鮮な”フレッシュカット”の状態で果物本来の贅沢な味わいを届けている。



店内(イートイン)やテイクアウトといった個人利用はもちろんデリバリーにも対応しており、ママ会や誕生日パーティー、家族の集まりといったプライベートなシーンから、新年会や会社での懇親会、各種イベントなど複数人が集まる多様な“PARTYシーン”を彩る一品としての注文が急増しているという。

今回は「SweetCut」においても、6月1日(月)〜8月31日(月)の期間でUberEats店頭価格キャンペーンを初めて実施する。UberEatsアプリから「SweetCut」で検索しての注文が可能だ。

「SweetCut」が自社配達サービスを新たに開始



さらに「SweetCut」では、自社配達サービスを新たに開始した。中目黒から5km圏内へ送料2,000円(10,000円以上の注文で送料無料)で届ける。また、各種企業の会議やイベント、懇親会、パーティー向けのメニューも取り揃えており、中目黒周辺の法人向けフルーツデリバリーブランドとして予算・希望に応じたオリジナルプランの提案も可能だ。

社内ミーティング・福利厚生・記念パーティー・周年イベント・新年会・忘年会・取引先との会食など、小規模な集まりから大人数でのパーティーまで柔軟に対応している。

ヘルシーなポキボウルと新鮮なカットフルーツが店頭価格のまま注文できるお得なデリバリーを、この機会に試してみては。

■SCALES

住所：東京都目黒区上目黒3-7-8世拡ビル1階

デリバリー：UberEats／出前館／menu／Rocket Now

※テイクアウトOK、モバイルオーダーあり

公式HP：https://scales.jp

SweetCut公式HP：https://sweet-cut.scales.jp

(丸本チャ子)