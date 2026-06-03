おこわ専門店「たごさく」と「たもかみ」に「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわ」などが登場



グリーンハウスフーズが展開するおこわ専門店「たごさく」「たもかみ」は、6月1日(月)から、宇治抹茶が香る“緑茶おこわ”と、脂ののった鰻が相性抜群の新商品「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわ」の販売を開始する。

また、お土産にも喜ばれる一口サイズの「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわとお赤飯ミニいなり」も同時発売される。

ともに販売は8月末頃までの予定。ただし、店舗によって発売日が異なる、または取り扱いがない場合がある。

「たごさく」について



1966年に創業した「たごさく」は、全国の商業施設を中心に展開し、日本伝統の食文化である彩り豊かな四季の「おこわ」を時代の嗜好に合わせて届けてきた。

「たごさく」では、“もち米”を100％使用。厳選した国産もち米と海の幸・山の幸などの旬の食材を店内のせいろでじっくり蒸しあげたおこわは、伝統や四季を大切にしながら、日常のシーンでも広く親しまれてきた「たごさく」ならではの逸品だ。

「お家でおこわ」シリーズを展開



「たごさく」では、炊飯器で手軽におこわが炊ける、もち米100％の「お家でおこわ」シリーズも展開。洗米、つけ置きが不要で、最短約20分での調理が可能。王道の「丹波大納言小豆のお赤飯」と、上品な味わいの「柚子香る 炙り鯛おこわ」の2種類を用意している。

夏季限定の新商品が登場



これまでもトマト味やクラムチャウダー味などの洋風おこわを販売し、おこわの楽しみ方の幅を広げてきた「たごさく」は、今回、“ほんのり苦味のある宇治抹茶入り緑茶おこわ”と、“甘辛く脂ののった鰻の蒲焼”を合わせた夏季限定の新商品「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわ」を販売。蒲焼のたれとの相性も抜群で、見た目にも楽しい逸品となっている。

価格は1,250円(税込)だ。



また今回は、緑茶鰻おこわと、定番のお赤飯を手軽なサイズで楽しめる「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわとお赤飯ミニいなり」も同時発売する。価格は1,080円(税込)だ。

この機会に、「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわ」や「宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわとお赤飯ミニいなり」を味わってみては。

■宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわ

販売期間：6月1日(月)〜8月末頃予定

■宇治抹茶入り 緑茶鰻おこわとお赤飯ミニいなり

販売期間：6月1日(月)〜8月末頃予定

たごさく 店舗情報：