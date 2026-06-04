歌手のデュア・リパ(30)と俳優のカラム・ターナー(36)が5月31日、ロンドンの旧メリルボーン・タウンホールで親族のみを招いた挙式した。2024年初頭に交際を開始した2人は来週、シチリアで著名人が集う大規模な披露宴を予定しているが、法的手続きの式は簡素に執り行われた。



【写真】簡素でもぬぐえぬゴージャス感 親族だけ参加のロンドン挙式

デュアは会場にはグリーンのランドローバーで到着。「ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密」などで知られるカラムと誓いの言葉を交わした。



デュアは白のスカートスーツに広いつばの帽子、黄色のブーケ姿、カラムはネイビーのダブルスーツで登場。退出時は参列者からコンフェッティで祝福され、黒い車で会場を後にした。



式は30～40分で終了。今後はシチリアでの披露宴に注目が集まっており、シンガー・ソングライターのエルトン・ジョン、マーク・ロンソン、チャーリーXCX、ファッションデザイナーのドナテラ・ヴェルサーチェ氏らの出席が見込まれている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）