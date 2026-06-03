【東京都中央区】仏壇リメイクサービス「結壇」を手がけるえんぷれあ本社が移転＆事業連携を強化！



仏壇リメイクサービス「結壇(ゆいだん)」を展開するえんぷれあは5月13日(水)付で、本社を東京都中央区日本橋へ移転した。

同社は、役目を終えた仏壇を供養し、素材を活かしてミニ仏壇へリメイクするサービス「結壇」を展開している。

今回の本社移転を機に、空き家整理や終活をきっかけに増える「仏壇の行き場」に関する悩みに向き合い、情報発信と終活・空き家領域における事業連携をさらに強化していく。

職人技術を活かした仏壇リメイクサービス「結壇」



結壇は、役目を終えた仏壇を供養し、素材を活かして、ミニ仏壇へリメイクするサービス。

「処分するしかない」と思われがちな仏壇を、現代の暮らしに合った形へと生まれ変わらせることで、手を合わせる場所や家族の記憶を残す手伝いをしている。

製造面では、1967年創業の仏壇製造会社である稲垣塗装所と連携し、仏壇製造に長年携わってきた職人の技術を活かしている。

終活・空き家領域での事業連携を強化



近年、高齢化や空き家の増加に伴い、実家の整理や相続、終活の場面で「仏壇をどうするか」という悩みが表面化している。

特に実家に残った仏壇をどうすればよいかわからない、処分するのは心苦しいが自宅には置けない、空き家に仏壇だけが残っている、兄弟で形見分けできる形にしたいといった相談が増えている。

仏壇は、家具のように簡単に処分しづらく、宗教的・心理的な負担も大きいため、家族間で判断に迷うケースも少なくない。



同社では、こうした悩みに対し、今ある仏壇の素材を活かし、現代の住まいに合う形へリメイクする「結壇」を展開してきた。

今回、介護・終活・空き家領域における企業連携や法人からの問い合わせに、より円滑に対応できる体制を整えるため、東京都中央区日本橋へ本社を移転した。

結壇のこれまでのリメイク実績や取り組み

結壇では、これまで全国100件を超えるリメイク実績があり、テレビ・新聞・ラジオなど累計30件以上の出演・掲載実績がある。仏壇を「処分する」だけではない新たな選択肢として、少しずつ認知が広がっている。



また、同社代表の稲垣亘佑氏は、後継者による新規事業や家業承継の取り組みを発信する「第6回アトツギ甲子園」において、ファイナリストとして全国大会に出場した。

2026年2月19日には、アトツギ甲子園決勝進出を受け、製造拠点のある静岡市にて難波喬司市長を表敬訪問。



訪問の場では、本大会で披露するプレゼンテーションを行い、静岡市も注力する空き家問題や終活といった社会課題に対し、仏壇リメイクがどのような解決策になり得るかについて意見交換を行った。

今後も、空き家対策や終活支援における連携可能性を視野に入れながら、行政・地域・民間事業者との連携を進めていく。

今後の展望と稲垣亘佑氏代表のコメント

今後は、仏壇リメイクに加え、仏壇供養・処分、墓じまい、遺品整理、空き家整理など、終活周辺領域における相談対応の幅を広げていく予定だ。

また、WebメディアやSNSを通じた情報発信を強化し、「仏壇をどうしたらよいかわからない」と悩む人へ、仏壇の供養・処分・リメイクに関する正しい情報と、後悔しない選択肢を届けていく。

あわせて、介護施設、不動産事業者、空き家関連事業者、終活関連事業者、行政・自治体などとの連携可能性を広げ、仏壇に関する悩みを抱える人が安心して相談できる体制づくりを目指す。



以下は、稲垣亘佑氏代表のコメント。

「空き家整理や終活の場面で、「仏壇をどうすればよいかわからない」というご相談は年々増えていると感じています。

これまでは個人のお客様からのご相談が中心でしたが、最近では介護施設、不動産事業者、空き家関連事業者、終活関連事業者など、法人・事業者の方からもお問い合わせをいただく機会が増えてきました。

今回の本社移転は、こうした変化に対応し、終活・空き家領域における情報発信と事業連携をさらに強化していくための一歩です。

東京都中央区日本橋という拠点を活かし、行政・地域・民間事業者との連携可能性を広げながら、仏壇に関する悩みを抱える方が、後悔のない選択をできる環境づくりに取り組んでまいります。

また、製造面では静岡の職人との連携を大切にしながら、仏壇を現代の暮らしに合った形で残す選択肢を広げていきたいと考えています。」

役目を終えた仏壇の扱いに悩んでいる人は、「結壇」を活用しよう。

■えんぷれあ

新所在地：東京都中央区日本橋二丁目2番3号 RISHEビル UCF4階

結壇公式サイト：https://yuidan.jp

(佐藤 ひより)