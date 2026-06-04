

特別授業の様子 高松商業高校(高松市松島町)3日

SNSなどを通じて犯罪に加担してしまういわゆる「闇バイト」。ゲームを活用してその危険性を学ぶ特別授業が高松市の高校で行われました。

高松商業高校の3年生約300人が参加しました。授業で使うのは闇バイトの怖さを体験できるゲーム「レイの失踪」です。

慶應義塾大学の現役大学生、今井善太郎さんらが実際に起こった事件を元に開発したもので、「レイ」という友人が音信不通になるところから始まります。

（記者リポート）

「こちらがゲームの画面なんですが、実際のSNSのように操作することができます」

生徒たちはそれぞれのスマートフォンで「レイ」のSNSのメッセージ履歴などをヒントに行方を捜します。そして、怪しいバイトに応募していたことにたどり着きます。

（生徒）

「板（キャッシュカードの隠語）とは何や？」

生徒たちは「UD」＝受け子・出し子、「叩き」＝強盗といった特殊詐欺などでよく使われる「隠語」や闇バイトに引き込む手口などを体験しながら学んでいました。

（参加した生徒）

「結構自由度が高くて、検索とかもできたので面白いと思った。インターネット上でしかつながっていない人のことは、あまり信じすぎずに生きていこうかなと思いました」

「ちょっとしたところから、取り返しがつかないところにいくのがすごく怖いと思った。自分でちゃんとストップをかけるのが大事だと思うので気を付けていきたい」

（ゲームを開発したClassroom Adventure／今井善太郎 代表）

「どうすれば自分事にとらえてもらえるかと考えて、ゲームにしたり楽しく話したりに気を付けている。どんな場所でもインターネットを通じて加担できてしまうので、幅広く広めていきたいと思っている」