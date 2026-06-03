【栃木県鹿沼市】全国各地のパンと出会える「パンフォーユー」が福田屋鹿沼店1階にオープン！



全国のパン屋と消費者をつなぐプラットフォームを運営するパンフォーユーは、6月1日(月)に、栃木県鹿沼市の福田屋鹿沼店1階に、インストアベーカリー「パンフォーユー鹿沼店」をオープン。全国各地のパン屋が手がけた個性豊かなパンを、ショッピングのついでに気軽に購入できる新しい売り場が栃木県に誕生した。

買い物のついでに全国各地のパンと出会える場所を

パンフォーユーは「地域パン屋のプラットフォームとして、地域経済に貢献し、新しいパン経済圏をつくる」をミッションに掲げ、全国各地の個性あるパン屋と消費者をつなぐ取り組みを続けてきた。



定期便「パンスク」や食の福利厚生サービス「パンフォーユーオフィス」、事業者向けパンプラットフォーム「パンフォーユーBiz」を通じて、全国のパン屋の多彩なパンをより多くの人に届ける仕組みを確立してきた中で、今回初めてショッピングセンター内のインストアベーカリーという形での展開を決定。日々の買い物のついでに、全国各地のパン屋のパンと出会える場所を提供する。

普段出会えない地域のパンと気軽に出会える



「パンフォーユー鹿沼店」では、全国各地のパン屋が手がけた個性豊かなパンを取り揃えている。ショッピングのついでに立ち寄れる福田屋鹿沼店1階の好立地にあり、普段なかなか出会えない地域のパン屋の味をショッピングセンターで体験できる。



全国各地のパン屋が手がける個性豊かなパンを、より多くの人の日常に届けることを大切にするパンフォーユーは、「パンフォーユー鹿沼店」を通じて、栃木・鹿沼の人々が地域のパン屋の味と気軽に出会えるきっかけをつくっていくという。そして引き続き、パンを軸とした地域経済への貢献と、新しいパン経済圏の創出を目指していくとしている。

パンフォーユー代表と福田屋鹿沼店店長のコメント

パンフォーユー代表取締役・矢野健太氏は、以下のようにコメントしている。

「この度、パンフォーユーとして、店舗様の食品売り場内に併設する『インストアベーカリー』の運営を開始できることを大変嬉しく思っております。このような機会をいただきました福田屋百貨店様に、心より感謝申し上げます。

パンフォーユーがこれまで培ってきたネットワークやアセットを活用することで、地域のお客様に多種多様なパンとの出会いをお届けできると考えております。日々の買い物の中で、“今日はどんなパンがあるだろう”という楽しさを感じていただける売り場づくりを目指してまいります。

また、お客様に喜んでいただくことはもちろん、小売店舗様の集客力向上や売り場価値の向上にも貢献していければと思っております。今後の店舗展開を非常に楽しみにしております。」

また、福田屋鹿沼店・末柄店長は以下のようにコメントしている。

「福田屋百貨店鹿沼店は、鹿沼市を中心とした地域の皆様と共に、37年間営業を続けております。店舗の東側を流れる黒川河川敷は、多くの鹿沼市民の憩いの場所です。

北側には幼稚園、そして南側には小学校もある環境の中、皆様の暮らしに寄り添い、暮らしのお手伝いをしております。地元に居ながら全国各地の個性豊かなパン屋さんのパンを堪能出来る『パンフェス会場』を新設することになりました。

冷凍食品は現代の生活には欠かせないモノ。そんな中、パンフォーユー様は独自の技術で高品質の冷凍パンを実現されていることを知りました。冷凍パンだからこそ保存も可能ですし、一番は400種類のパンの選択肢があることです。

地域イベント毎に合わせた商品提供が可能になる事で、お子様からご年配の方まで、気軽に・手軽に、食べて頂ける、飽きさせないパン提供を強みとしている『パンフォーユー』様の魅力に惹かれ、是非とも弊社で販売したくインストアベーカリー「パンフォーユー」としてオープンいたします。」

全国各地のパンを買い物のついでに気軽に買える「パンフォーユー鹿沼店」をチェックしてみては。

■パンフォーユー鹿沼店

所在地：栃木県鹿沼市東末広町1073 福田屋鹿沼店1階

パンフォーユー HP：https://panforyou.jp

(yukari)